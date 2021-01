Minnesord: Roland Cedermark till minne

Tidig julaftonsmorgon 2020 somnade Roland Cedermark in efter en längre tids sjukdom. Roland blev 82 år. Närmast anhöriga är sönerna Peter, Toni och Anders.

Några år tidigare avled hans älskade hustru Gerd, född Svedlund. Samtidigt började Roland utveckla demens, men att spela och sjunga var alltid lätt för honom liksom att vitsa och ha ett positivt sätt. Han sjöng i C-durmark.

Roland växte upp på Cedermarks i Älvros, en gård med bageri som farmor Karin och farfar Nils hade ägt från slutet av 1800-talet och som drevs vidare av far Folke och mor Frida. Caféet var byns träffpunkt där Roland bodde med syskonen Vivi, Carin och Bruno. Nils och Folke var båda dragspelare och Folke såg tidigt Rolands musikalitet. I femårspresent fick han sitt första spel, ett tvåradigt Granesso. Unge Roland satt ofta på “cafébrua” och spelade för gästerna.

Caféet var deras “levebröd”, Roland skulle gå i samma fotspår och sökte sig till Östersund för att bli bagarlärling. Men musiken var viktigare och som 19-åring skapade han sig en plats på scenen. Sättet att traktera dragspelet blev hans signum och dyblöt av svett bytte han 4-5 skjortor under en kväll.

I slutet av femtiotalet startades Cedermarks orkester och Rocken kom till Sveg.

Gerd och Roland får tre söner. Gerd uppmärksammar så småningom Roland på svårigheten att få ihop turné- och familjeliv. Roland slutar då att turnera. De tar över Storöns Folkpark i Sveg som de driver under fem år samtidigt som de öppnar Cedermarks Skivhörna.

1976 spelade Roland in sin första soloskiva "Lady be Good". Han hade en önskan att spela in en skiva på sitt sätt och lämna den till eftervärlden och sina barn och barnbarn. Den blev en stor framgång och starten för ett trettiotal soloskivor.

1994 bosatte de sig i Sigtuna.

Roland var noggrann och sökte perfektion i allt han gjorde. Han var lyhörd och känslig i sin musikalitet. En sann entreprenör och konstnär!

Nu återförenas Roland med sin Gerd och vi här nere minns honom när vi hör hans texter och dragspelstoner.

Peter Toni Anders