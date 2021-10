Minns du var du var när Facebook stängdes ner?

Efter en tvivelaktig vända på gymmet på måndagskvällen cyklade jag hem i den varma höstluften ovetandes om det totala kaos som där och då pågick i husen och lägenheterna efter vägen och i det parallella universumet: Internet.

Eller mer korrekt: Facebook med tillhörande messenger, What's app och Instagram. I skrivande stund är det drygt 24 darriga timmar sen det värsta tänkbara scenariot inträffade.

Lämmeltåget vallfärdade till Twitter

Det var sent, jag var trött och diskberget hade jäst sig till en oformlig skulptur som skulle kunna vara signerad den bortgångne Lars Vilks. Jag är nog en av få invånare i detta I-land som diskar för hand. Men jag vågar påstå att det är meditativt. Dumt säger många, skaffa diskmaskin.

Nej. Låt diskandet förbli analogt.

Parallellt med diskandet pågick en av IT-historiens största katastrofer. Att det var en av de största IT-katastroferna någonsin har jag så klart inget fog för. Jag refererar bara till den en miljon man starka kör som jag senare upptäckte på Twitter, dit lämmeltåget verkade ha vallfärdats när Facebook och Instagram kollapsade.

Under närmare sex helvetiska och obeskrivligt smärtsamma timmar stod verkligheten still.

Men: Var det någon som tände ett värmeljus och tog fram en bok i denna fullständigt ångestfyllda nya tillvaro? Var det någon som plockade fram brädspelet?

Så klart inte.

Nätet är ju en bottenlös avgrund och river man vidare på klösbrädan hittar man alltid något nytt att vila ögonen på.

Jag hade missat jordens undergång

När jag var klar med disken och med att ha klappat katterna så kroknade jag ner i soffan. Nu skulle jag scrolla i det meningslösa flödet för att se om jag missat något. Facebook hade precis kommit igång igen och jag undrade varför flödet uppträdde trögt. Jag släckte ner Facebookappen ganska omgående och kollade en video med Robbie Robertson på Youtube i stället.

Återvände till Facebook efter en stund och konstaterade att jag missat jordens undergång. Twitter var istället överbefolkat av twitterobevandrade Facebookanvändare. Jag ser kommentaren: "Facebook down i all ära. Just nu får jag bara tweets på finska."

Jag släcker ner twitterappen.

Nu kan jag säga att jag minns var jag var när Facebook stängdes ner.