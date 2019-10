Minskad efterfrågan på stål – SSAB:s personal går hemma med full lön: "Vi har förberett för ett tuffare läge"

Inköpsprisindex för industri visar på lägsta siffrorna sedan finanskrisen 2008. Det rasade från 51,8 i augusti till 46,3 i september.

Även SSAB:s produktion i norden minskar.

I slutet av augusti var förhandlingarna klara med facket för företagets finska verksamhet. Åtgärder infördes för att anpassa personalstyrkan genom tillfälliga permitteringar i maximalt 90 dagar.

I Borlänge går flera av medarbetarna hemma med full lön för att möta en lägre produktionsnivå.

Något varsel rör det sig dock inte om. Ett avtal, kallat Trygghet och Flexibilitet om varierad arbetstid TOF, slöts mellan företaget och IF Metall 2013. Där en procentuell sats av de anställdas löner går till en arbetstidsbank, som dom sedan kan ta ut i timmar.

– Löneavståendet genererar att man varje år i januari sätter in 68 timmar per anställd på ett konto. Det gör att vi kan klara situationen med avtalet utan att varsla. Det blir en försäkring när marknaden går neråt, men blir konjunkturen allt för djup så klarar vi det bara ett tag, säger Sture Bergvall, ordförande för Järnbruksklubben för IF Metall i Borlänge.

Han menar samtidigt att det finns en fördel med 2013 års avtal.

– Det gör att personalen blir kvar. Om konjunkturen vänder så kommer man igång med produktionen fortare, än att arbetsgivaren ska ska titta efter nya medarbetare vilket tar tid.

Hur ser du på situationen?

– Jag vet inte om jag ska känna någon oro utan jag ser möjligheten att vi har det här avtalet, säger Sture Bergvall.

Mia Widell, presschef på SSAB kan inte svara på hur många anställda i Borlänge som berörs, men att de under de senaste åren har förberett sig för ett tuffare läge.

– Det görs en löpande bedömning veckovis. Vi vidtar ett antal flexibilitetsåtgärder för att möta en lägre produktion och anpassa kostnadsstrukturen, där vi bland annat ser över resor och användandet av konsulter. Vi har en regelbunden användning av TOF som vi tycker är ett bra sätt att hantera ett längre produktionsstopp.

Den 23 oktober kommer SSAB:s tredje kvartalsrapport ut.