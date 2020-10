Misstänks ha utsatt minderårig flicka för upprepade våldtäkter under flera års tid

Mannen greps i maj 2020 och häktades en dag senare.

Enligt åtalet har mannen, som är hemmahörande i Borlänge kommun, inför kamera genomfört eller försökt genomföra sexuella handlingar mot en minderårig flicka vid sammanlagt 198 tillfällen under perioden juli 2018 och maj 2020 i Borlänge kommun.

Under perioden oktober 2018 och maj 2020 ska han, enligt åtalet, främjat och utnyttjat att flickan utfört sexuell posering inför kamera vid 106 tillfällen genom att arrangera, filma och fotografera hennes helt eller delvis nakna kropp.

Han åtalas också för att mellan december 2018 och februari 2020 inför kamera ofredat flickan på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet vid sjutton tillfällen.

Mellan maj 2018 och maj 2020 misstänks mannen spridit och delat barnpornografiskt material via internet genom att dokumentera gärningarna mot flickan. Under samma period ska han, enligt åtalet, via internet och fildelning innehaft i vart fall 31 257 filmer med barnpornografiskt material, varav i vart fall 15 338 filmer bedöms som grovt barnpornografiska.

Som bevisning finns bland annat filmer och bilder från beslagtagen dator och mobiltelefon. Det framgår inte av åtalet hur den misstänkte mannen ställer sig till brottsanklagelserna.

Mannen åtalas av Falu tingsrätt för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande samt grovt barnpornografibrott.