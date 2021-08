Misstänkta Casper-mordet – inga fler tekniska analyser: "Vi kommer inte längre"

– Vi kommer inte längre just nu. Vi kan ha kommit till vägens slut, men det vet vi inte, säger förundersökningsledaren Ola Pettersson vid Borlänge-polisen till Dala-Demokraten.

Det var tidigt på morgonen den 28 november 2020 som 18-årige Casper Nilsson hittades svårt skadad på en gata i kvarteret Dalen – i närheten av polishuset på Wallintorget.

Han avled senare på sjukhus av sina skador.

Polisen startade en förundersökning gällande misstänkt mord.

Utredningen har varit diger.

En mycket stor mängd förhör har hållits.

Och flera tekniska undersökningar har genomförts hos Nationellt forensiskt centrum (NFC).

– Vi har fått in jättemycket material från början, bland annat dna, berättar Ola Pettersson.

Under sommaren har polisen fått in svaren från ännu en omgång analyser hos NFC.

Men utan intressanta resultat.

– Analyserna har inte fört utredningen framåt, konstaterar Ola Pettersson, som dock inte vill gå in på exakt vad det var man eftersökte i den förmodligen sista NFC-rundan.

Han uppger att polisen inte planerar att göra några flera undersökningar via NFC.

– Nu har vi gjort det vi kan, säger förundersökningsledaren.

Det är dock inte aktuellt att lägga ned Casper-utredningen.

– Nej, fortfarande har vi en förundersökning om mord, säger Ola Pettersson.

Han vill ännu inte överge hypotesen att Casper kan ha blivit mördad.

Men hoppet om att lösa gåtan vad som hänt Casper står nu och faller med om det kommer in några nya ledtrådar från allmänheten.

– Vi fick in jättemycket tips i början av utredningen och fick även in en del under våren även om tipsen minskat, säger Ola Pettersson.

Har ni fått in några tips i sommar?

– Det har varit ganska klent. Men det brukar inte komma in så mycket under sommaren, svarar Ola Pettersson.