Moa och Moa i topp på Lugnet – därför nobbar segraren världscupen på hemmaplan: "Den kommer jag inte att köra"

För andra gången i vinter vann Moa Olsson ett distanslopp i Volkswagen cup, när hon tog hem fristilsloppet över 15 kilometer på Lugnet i överlägsen stil. Men det var inte lika enkelt som det såg ut för 22-åringen från Vansbro, som redan efter tredjeplatsen i fredagens sprint varnade för att benen inte kändes jättepigga.

– Alltså, i dag var det verkligen tufft. Det var riktigt krig från start. Jag kände redan på uppvärmningen att i dag är det inte min dag. Så jag är jättenöjd att det blev sånt avstånd, och att jag lyckades hålla ihop det, säger hon.

Hon gick ut hårt och ledde med 15 sekunder redan efter ett par kilometer. Men sen var det mer pannben och inställning som tog henne i mål med en segermarginal på 50 sekunder.

– Det tycker jag verkligen. Det var riktigt tunga ben. Så jag är jättenöjd att jag lyckades göra ett så bra lopp som jag gjorde.

Moa Olsson imponerade redan tidigt på säsongen och fick köra världscupen i Davos i mitten av december. Med helgens resultat borde hon ligga bra till för att få köra fler världscuptävlingar framöver.

I februari väntar Skidspelen i Falun och Ski Tour 2020 mellan hennes nya hemstad Östersund och Trondheim. Men det är inte Moa Olsson huvudmål.

– Nej, faktiskt inte egentligen. Det är framförallt U23-VM och då är det ju den här distansen också, fast i masstart. Då hoppas jag verkligen att det känns bättre och spritter mer i benen.

U23-VM i tyska Oberwiesenthal inleds den 28 februari, vilket gör att Moa Olsson redan har beslutat sig för att världscuptouren som startar hemma i Östersund inte är aktuellt för henne.

– Den ligger för nära inpå, så den kommer jag inte att köra. Det har jag nog redan bestämt att det inte passar riktigt, även om jag skulle hamna i det läget att jag skulle bli uttagen.

Skidspelen i Falun om två veckor, där det också är 15 kilometer fritt på programmet, borde hon mer eller mindre vara given till efter helgens insats.

Och om det blir i landslagsdress eller klubbdress gör ingen skillnad, tycker hon.

– Jag vill ju åka oavsett, så det spelar egentligen ingen roll. Man får samma uppbackning ändå. Men det känns bra att få ett bra lopp till här, så det ser jag fram emot. Men det kommer inte bli någon formtoppning inför Skidspelen utan jag kommer gå in i en mängdperiod nu och träna mer timmar för att få en grund inför VM.

Moa Olsson körde båda helgens lopp i Volkswagen cup i den gula ledartröjan, som hon förstås behåller efter segern på lördagen. Två deltävlingar, i Lycksele i februari och Bruksvallarna i april, återstår och hon vill gärna konkurrera om totalsegern.

– Det är klart att den är viktig, i slutändan blir det en hel del prispengar som betyder väldigt mycket, för det är ganska tufft att få ihop det annars. Så jag ska försöka, säger hon.

Bakom Moa Olsson var det tätare i resultatlistan. Den som till slut kom närmast var klubbkompisen Moa Molander Kristiansen, 25, som fick ett litet genombrott med en fin insats på Tour de Ski i fjol, men som inte har fått till det riktigt i vinter.

– Det var väldigt skönt. Jag har haft det jäkligt tufft hittills i år, säger hon.

Det var en blindtarmsinflammation veckan före premiären som ställde till det för Moa Molander Kristiansen. För att slippa operation, och några träningsfria veckor, valde hon att inte ta bort blindtarmen.

– Jag tyckte att det var lite för nära säsongen, så jag fick lite antibiotika i stället. Det kanske de inte rekommenderade, men det var en lösning på det. Och det har jag kanske fått äta upp lite grann. Det tog väl lite längre tid innan det läkte ut helt och jag har gått och haft lite ont. Men nu känns det bra och jag har jag kunnat träna ordentligt på slutet igen, säger hon.

Resultatet av det fick hon se på lördagen, då hon gjorde sitt kanske bästa lopp den här säsongen.

– Det skulle jag säga. Det var väl inte en toppenkänsla, men jag lyckades ändå hålla i bra hela loppet, säger hon.

Och nu vågar Moa Molander Kristiansen också drömma om en världscupstart i Falun om ett par veckor.

– Innan det här loppet var ganska inställd på att det kanske inte skulle bli så aktuellt för mig, men nu känner jag väl att jag inte har försämrat mina aktier i alla fall. Så vi får se. Jag vågar inte ta ut något, för det är så många duktiga tjejer just nu.

RESULTAT, KOPPARSKIDAN

Volkswagen cup, damer, 15 km fri stil, intervallstart: 1) Moa Olsson, Falun Borlänge SK, 40.15,1, 2) Moa Molander Kristiansen, Falun Borlänge SK, +0.50,4, 3) Lovisa Modig, SK Bore Torsby, +0.58,3, 4) Lisa Vinsa, Piteå Elit, +1.04,0, 5) Rebecca Öhrn, IFK Umeå, +1.09,7, 6) Maria Nordström, Borås SK, +1.28,5, 7) Johanna Hagström Ulricehamns IF, +1.32,7, 8) Alicia Persson, Stockviks IF, +2.02,2, 9) Keidy Kaasiku, Ambla Sportclub, +2.29,3, 10) Jenny Solin, Sollefteå IF, +2.29,8.

Övriga dalaåkare: 11) Ida Lindkvist, IFK Mora, +2.28,1, 12) Frida Erkers, IFK Mora, +2.51,8, 16) Helene Söderlund, IFK Mora, +3.22,4, 23) Moa Larsson, Falun Borlänge SK, +4.48,7, 36) Sofie Oskarsson, IFK Mora, +8,42,6, 38) Madelene Melin, Malungs IF, +9.18,9, 41) Moa Westh, Malungs IF, +12.29,3.