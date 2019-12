Mobbning och trakasserier på Högskolan Dalarna – flera personer har lämnat sina uppdrag

Martin Norsell fick under hösten indikationer på att det fanns arbetsmiljöproblem på forskningsprofilen Komplexa system - mikrodataanalys i Borlänge. En extern part sattes in för att bland annat göra intervjuer med de berörda. Utredningen skulle presenteras den 13 januari.

– Jag fick se en första rapport under onsdagskvällen och insåg att vi inte kunde vänta med att vidta åtgärder. Det framkom att här fanns en kultur och miljö som inte var ok nånstans, säger Martin Norsell.

En kultur med mobbning och kränkningar har växt fram under 6-8 år i forskningsprofilen. Enligt SVT Dalarna har personal utnyttjats utifrån sin etniska bakgrund eller på grund av sitt kön. Totalt har 26 personer blivit intervjuade.

– Majoriteten delar bilden, men inte alla, säger Marin Norsell.

Nu har tre personer blivit omplacerade till annan ort och personer i ledande befattningar valt att i samförstånd lämna sina uppdrag.

– Vi kommer även byta handledare om doktoranderna vill det och sätta in ett nytt forskarutbildningsråd. Vi har först och främst satt in en stödgrupp till alla på plats. Vi vill att de ska kunna få lugn och ro under jul och nyår, säger Martin.

Hur har det här kunnat hända?

– Den här gruppen har slutit sig samman och bildat en autonomi. Problemet med tidigare arbetsmiljöundersökningar är att man nöjt sig med om hälften svarat. Om andra hälften inte vågat är det riktigt allvarligt.

Även långsiktiga åtgärder väntas.

– Vi vill skynda på processen att få ihop forskning och utbildning i ett system. Vi måste också utvärdera forskningen som gjorts, säger Martin Norsell.