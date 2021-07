Monica Langwes konstprojekt går både på djupet och bredden

Utställningen Books as Arts as Books som visas på Galleri Hörnan i Falun just nu en del av ett projekt som konstnären Monica Langwe från Mora långsiktigt arbetar med. Den är dessutom bara en del av en större utställning.

Hela projektet heter Boken som konstform och går både brett och djupt. I det ingår också kurser och föredrag i ämnet. Utgångspunkten är hantverkets språk i en konstnärlig kontext och Langwe ser hela projektet som ett öppet dokument.

Monica Langwe är skolad både som konstnär och som bokbindare. Mötet mellan dessa två områden ger henne en unik blick och infallsvinkel vilket också märks när hon pratar om sitt projekt. Hon kan sina ämnen.

När Dala-Demokraten träffar Langwe under hängningen av verken berättar hon hur hon tänker kring det hantverksmässiga språket och hur hon närmar sig det i sin konst. Att hitta orden, hitta en språklighet har hon jobbat mycket med i projektet, säger hon.

Det är ett kroppsligt arbete. Ett handens arbete, som Monica själv säger. Kroppens närvaro i processen spelar stor roll. Monica Langwe förbereder hela sin kropp på skapandet.

– Det handlar om att lita på kroppen och ha en tillit till processen, säger hon, att lyssna på sin intuition.

Langwe sätter upp ett mål och lägger fram verktyg och material som hon kommer att behöva i skapandeprocessen. Sedan möter hon materialet, känner på det och förbereder sig på så vis.

I tillkomsten av verken är därför det fysiska viktigt. Men hon påpekar också att kunnandet utgör en plattform.

– Själva grunden är en lång erfarenhet av hantverket. Det ger mig de rätta förutsättningarna.

Också platsen har en stor betydelse. På den kan hon ställa in sig på att arbeta, lite på samma sätt som man ställer in sig på att sova i ett sovrum. Hon liknar det vid en orkester.

– Det finns en skapandeprocess också i materialet. Alla har en inneboende kraft, säger Langwe och fortsätter:

– Det gäller att ha tillit till kroppens kunnande.

Med utställningen Books as Art as Books vill hon visa att bokhantverk är att likna vid mekaniska projekt och att det hantverksmässiga språket rör sig i en konstnärlig kontext. Bokformatet är ett mekaniskt objekt och i arbetet med hennes händers kunnande och erfarenhet får det en ny betydelse. Hon pekar på mitt anteckningsblock som exempel:

– Blocket består till exempel av en mekanik. Alla tekniker är mekaniska för mig. Jag har tagit det ur sin kontext och då kan jag använda det till att göra vad jag vill.

Med sina bok- och papperslaborationer vill hon gå djupare och förbi det traditionella. Konstnärer inspireras ofta av varandra men Langwe vill gärna bortom det. Hon vill backa bandet till tiden innan alla började inspireras av varandra och därifrån använda tekniken på nytt. Det är också därför hon spårat metoder, material och drivkrafter från äldre hantverkstraditioner i Siljansbygden, där hon själv kommer ifrån. De kan hon sedan koppla till sina egna processer i skapandet.

– Jag reser i min egen historia, säger hon.