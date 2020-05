Mora ansöker om medlemskap i Klimatkommunerna efter medborgarförslag: ”Ett bra exempel på att det går att få till förändring lokalt”

Det var i början av året som ett medborgarsamtal arrangerades i Mora. Temat på mötet var klimatförändringar och man bjöd in lokala aktörer från såväl politiken, näringslivet som miljörörelsen. t

– Men av alla företag och politiker som var inbjudna var det knappt någon som kom. Enbart Vasaloppet fanns på plats och berättade om sitt miljöarbete, säger Ingrid Bergelin, som inledningsvis blev något besviken.

Men under mötet bestämde sig publiken för att gemensamt formulera och skicka in två medborgarförslag, varav ett också föll i god jord hos kommunstyrelsen.

I medborgarförslaget som bifölls föreslog man att Mora kommun skulle gå med i föreningen Klimatkommunerna.

Det är en förening som, för närvarande, har 37 medlemmar vars klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med sina tuffa energi- och klimatmål, samt ambitiösa åtgärder.

Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

– Det var väldigt många engagerade människor på mötet. Det här är ett bra exempel på att det går att få till förändring lokalt, säger Astrid Gustavsson, en av de som befann sig på mötet.

Kraven för medlemskap i Klimatkommunerna är att kommunen politiskt har beslutat att kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgäster, sätta upp mål för att minska utsläpp, ha en handlingsplan, och genomföra åtgärder för att minska utsläppen, samt att kontinuerligt informera om arbetet till nätverket.

Därefter görs ett utvärderingstest av organisationens totala klimatarbete, som ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om medlemskap.

– Det är roligt att Mora kommun bestämde sig för att ansöka om medlemskap. Det är ett stort beslut ur miljösynpunkt. Det tycker jag kommunstyrelsen ska ha en eloge för att de gjorde, säger Ingrid Bergelin.

Ett medlemskap i Klimatkommunerna innebär en kvalitetsstämpel på kommunens klimatarbete, vilket i sin tur också ger ett viktigt internt och externt signalvärde.

Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande, berättar under tisdagen att de dock fortfarande väntar på att bli godkända. Det förväntas bli klart under sommaren. Kostnaden är tänkt att belasta utvecklingsenheten.