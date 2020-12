Mora flygplats får höjd beredskap under pandemin: ”Nu jobbas det för fullt på Dalaflyget”

Flygplatserna i Mora och Borlänge ska få en höjd beredskap under pandemin. Det meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) under måndagen.

– Region Dalarna är väldigt angelägna om att den här funktionen finns. Får vi en jättestökig situation behöver vi möjligheten att flyga personal, patienter, organ och så vidare, säger Anna Hed (C), ordförande i Dalaflyget.