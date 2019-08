Mora föll tungt mot Björklöven – men ett fall framåt: "Kommer att utmana om förstaspaden"

Det var ett revanschsuget Mora som klev ut till match mot Björklöven. Jeff Jakobs hade nog tryckt på hur sömnigt och geistlöst spelarna stundtals uppträdde mot Modo, och nu blev det en väldigt intensiv första period med massor av närkamper och känslor, en period som dock slutade mållös.

Målen kom dock i inledningen av den andra perioden då Viktor Ahmnér (som missat SCA-cupens två första matcher på grund av sjukdom) gjorde 1–0 i power play, men Björklöven och Justin Crandall kunde kvittera i bytet efteråt. Samme Crandall gjorde också 2–1 i en period som fortsatte att störas av många utvisningar.

Tredje perioden blev dramatisk där Mora kvitterade tidigt, men Björklöven svarade direkt och sedan gick Mora all in i jakten på kvitteringen och fick spela fem mot tre (utplockad målvakt), men det slutade med att Brian Cooper kunde skicka in pucken i tom kasse.

Matchens gurgel

Mora spelade mot Modo på fredagskvällen, en match som var helt befriad från känslor och attityd. Mötet mot Björklöven var något helt annat. Båda båsen visade engagemang, det var tjafsigt efter avblåsning och en del gruff. Allra argast var Brian Cooper och Niki Petti som rök ihop ordentligt i den första perioden.

Matchens frågetecken

Visst, det var bara David Goodwins andra match i Mora-tröjan och precis som i debuten mot Modo var han anonym. Men här kommer Mora-ledningen att ha tålamod. De måste ha det.

Tre bästa spelarna

1. Justin Crandall, forward, Björklöven

Gjorde sin bästa match i Björklöven-tröjan och gjorde det han är värvad för – poäng. Svarade för två pytsar i andra perioden och kedjan med Crandall, David Lindquist och Alex Hutchings kommer att bli en attraktion.

2. Adam Masuhr, back, Mora

Spelar med pondus, är en riktig härförare och med det direktskott han har fortsätter han att skrämma slag på väldigt många målvakter.

3. Olof Lindbom, målvakt, Mora

Juniormålvakten kommer att ge Isak Wallin en rejäl match om förstaspaden. Stor, trygg och säker.

Matchfakta SCA-cupen

Björklöven-Mora 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)

Första perioden: Skott: 14–12.

Andra perioden: 0–1 (5.29) Viktor Ahmnér (Niki Petti/Nils Carnbäck) spel 5–4, 1–1 (6.13) Justin Crandall (Alex Hutchings/Brian Cooper), 2–1 (17.40) Justrin Crandall (David Lindquist) spel 5–4. Skott: 16

Tredje perioden: 2–2 (4.31) Kristoffer Gunnarsson (Oskar Svanlund), 2–3 (8.27) David Lindquist (Alex Hutchings), 4–2 (18.27) Brian Cooper u.a., spel 3-5, empty net. Skott: 4–16. Totalt: 34–37.

Utv, B: 8x2 min. M: 7x2 min.

Domare: Thomas Öberg, Olov Lundqvist.

Publik: 525.