Mora föreslås få en permanent beredskapsflygplats – ordförande för Dalaflyget positiv: ”Visat sig vara väldigt nödvändig”

Mora flygplats har de senaste månaderna haft en temporär beredskap på grund av pandemin. Framför allt har det gällt en mängd olika sjukvårdstransporter.

Men beslutet gäller enbart fram till den 13 september.

Nu har Trafikverket föreslagit att flygplatsen, och ytterligare elva flygplatser, ska fortsätta vara en beredskapsflygplats, fast på permanent basis.

Det är dock inte första gången som det har varit diskussioner om att ha beredskap även i Mora.

Tidigare har man tvingats tacka nej till uppdraget eftersom kostnaderna var större än bidraget som utgick.

Flygplatsen, tillskillnad från många andra, har nämligen inte någon verksamhet dygnet runt.

Därför skulle det vara väldigt kostsamt att ha personal tillgänglig över hela dygnet.

– Då föll det hela. Sen nu, under pandemin, har den fungerat som en beredskapsflygplats. Och visat sig vara väldigt nödvändig. Flygplatsen har använts flitigt och varit viktig, inte minst under den stora skogsbranden i Bonäs, säger Anna Hed (C), ordförande för Dalaflyget.

Nu är hon positivt inställd till att Trafikverket föreslagit att Mora ska vara en beredskapsflygplats. Åtminstone försiktigt positiv.

För att kunna förverkliga förslaget föreslår nämligen Trafikverket att anslaget utökas från 9,5 till 58 miljoner kronor.

– Vad jag förstått så är tanken att anslagen ska öka. Jag tänker då att det borde innebära att vi får en mer skälig ersättning den här gången. Vi måste ju förstärka upp bemanningen, säger Anna Hed.

Hon tycker det är rätt och riktigt att staten står för denna kostnad då det gynnar så många orter och inte bara Mora kommun.

Och som bekant har Mora kommun kämpat, och kämpar, för att få till trafikplikt till flygplatsen. Flygplatsen har nämligen saknat reguljärtrafik sedan år 2018.

Anna Hed hoppas och tror att den permanenta beredskapen hjälper i frågan.

– Om det går offentliga medel till en verksamhet borde den också nyttjas så mycket som möjligt, för så många som möjligt. Det ger oss åtminstone ett starkt argument, reflekterar Anna Hed.

Mora kommun har också blivet inbjudna till samråd inför en kommande upphandling av flygtrafik perioden 2023-2027.

– Då har vi möjlighet att komma med ett kortare anförande på 5-7 minuter. Det känns bra att det finns möjlighet till dialog, säger Anna hed.

FAKTA/ Beredskapsflygplatser

Det finns tio ordinarie beredskapsflygplatser: Gällivare, Luleå, Umeå, Åre-Östersund, Sundsvall-Timrå, Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter, Visby, Ronneby och Malmö.

Trafikverkets förslag på nya ordinarie beredskapsflygplatser: Jönköping, Karlstad, Kiruna, Linköping-Malmen, Lycksele, Mora, Skavsta, Uppsala-Ärna, Örebro, Trollhättan-Vänersborg, Växjö och Kristianstad.