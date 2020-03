Mora gymnasium går över till distansundervisning

Beslutet togs efter att Folkhälsomyndigheten rekommenderat att undervisning i gymnasieskolan ska övergå till fjärr- eller distansundervisning. Detta för att bromsa taken av spridningen av covid-19 i samhället.

Därför har kommunledningen, i samråd med gymnasiet, beslutat att alla elever som kan ta självständigt ansvar för sina studier ska få distansundervisning tills vidare.

Tanken är att eleverna ska följa sin undervisning via gymnasiets lärplattform Its learning under onsdagen.

Där får de direktiv om hur distansundervisning kommer att bedrivas. Information kommer också finnas på kommunens webbplats. Eleverna har fortfarande möjlighet att hämta material på skolan.

Om någon elev inte har tekniska möjligheter att följa distansundervisningen ska de kontakta sin rektor. Vissa elevgrupper kommer på grund av särskilda skäl fortsätta att ha sin undervisning på skolan. De elevgrupperna kommer få information direkt från sin rektor.