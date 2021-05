Mora IK-supporterns hyllning till Johan Hedberg – jämför med 2017: ”Jeremy-effekt”

Första säsongen i Hockeyallsvenskan sedan degraderingen blev något av en besvikelse för Mora IK. Dalalaget missade slutspel och under året sparkades tränare och det rådde stor turbulens.

Men sedan Johan Hedberg tog över inför säsongen 2020/21 har utvecklingen gått i helt rätt riktning. Mora slutade sexa i tabellen och pressade ett favorittippat Björklöven i kvartsfinalen innan det blev respass.

Det Johan Hedberg har gjort tillsammans med Mora IK tycker jag är fantastiskt bra

Till kommande säsong får Mora behålla många av sina nyckelspelare och dessutom blir tränarstaben med Hedberg och assisterande tränaren Örjan Lindmark intakt. Och frågar man supportern Johan Ljungberg – som såg varje match efter jul på plats i Smidjegrav Arena som restauranggäst – så tror han att det finns goda chanser att laget når SHL – redan nästa år.

– Ja, faktiskt. Det är vad jag tror. Johan (Hedberg) har mycket idéer kring hur han vill jobba och nu har vi väldigt många nyckelspelare kvar. Det är väldigt positivt, menar Ljungberg.

Om vi ser till den här säsongen. Vad tycker du om lagets prestation?

– Jag är faktiskt väldigt stolt över vad de har åstadkommit den här säsongen. Hur de har vuxit in i sina roller. Det Johan Hedberg har gjort tillsammans med Mora IK tycker jag är fantastiskt bra. Att hålla på och värva spelare som många andra klubbar har gjort... nu har vi förvisso värvat eller lånat in nån spelare på grund av de skador som vi har haft. Men jag tycker ändå att vi har tagit in det vi har, alltså juniorerna. Och de har vuxit in i det här och gjort det så jävla bra.

– Jag tror väldigt starkt på klubben om vi ser till allt runt omkring. Jag tror att vi kan ligga topp tre i tabellen nästa säsong.

Det är väldigt likt hur vi spelade när Jeremy tog upp oss 2017

Jeremy Colliton, som han jämför med, var Moras huvudtränare mellan 2013–2017 och tog laget till SHL under sitt sista år innan han drog över till Nordamerika för att först coacha Rockford IceHogs i AHL och sedan NHL-laget Chicago Blackhawks, där han är kvar än i dag.

Hedberg jobbade bland annat som målvaktstränare i San José Sharks i fem säsonger innan han skrev på för Mora.

– Johan Hedberg ska ha en riktigt stor eloge för det sättet som han har jobbat fram det här laget. Jag tycker att det är lite Jeremy (Colliton)-effekt över det hela. Det är lite samma stil. Hedberg är väldigt lugn, och jag skulle nästan tro att han har lika tankesätt som Jeremy. Båda har varit i Nordamerika och Johan har tagit med lite av det här raka och fartfyllda spelet som är där borta. Det är väldigt likt hur vi spelade när Jeremy tog upp oss 2017, säger Johan Ljungberg avslutningsvis.