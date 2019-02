BILDEXTRA: Skidfesten är igång - 5720 åkte Kortvasan

Motionsloppet Kortvasan startar vid timmerterminalen i Oxberg. Två kilometer efter starten ligger en av arrangemangets största kontroller, Oxbergskontrollen. Oxbergs IF ansvarar för kontrollen och kontrollchef är Leif Lekander. Flera andra föreningar hjälper Oxbergs IF att sköta kontrollen under alla lopp, bland andra Orsa ungdomskör och Vikarby lilla spelmanslag.

Jan Larsson är Oxbergs IF:s vaktmästare. Under loppen kokar han blåbärssoppa och sportdryck. Tillsammans med Kristina Pettersson och några andra funktionärer har de en vätskestation i Oxberg.

– Stationen är inte officiell, men många är glada att vi serverar sportdryck och vatten, säger Kristina.

Jan och Kristina är två av över 5000 funktionärer, som arbetar med organisationen av loppen. Många är rutinerade, som Hans Johansson, Lasse Back och Lars Ambrosiusson i vallaboden.

– För första gången lägger vi på flourfri valla. Vi hjälper till med annat också. Vissa har brutit av staven, behöver nya pjäxor eller skidor, Vi kan fixa det mesta, men loppet får man åka själv, säger de.

Under Kortvasan vigdes det fösta brudparet i Ski-in vigsel i Prostgårdens trädgård. Det var Susanne Johansson och Stefan Pettersson. Under Vasaloppets vintervecka kommer drygt tio par att vigas direkt efter målgången i Mora.