Man från Mora fortsatt försvunnen – Polisen: "All information är av intresse"

Mannen rapporterades försvunnen vid 19.30-tiden på fredagskvällen och har inte hörts av sedan sjutiden på fredagsmorgonen. Polisen sökte under kvällen på flera platser i norra Dalarna.

Vid 22.30-tiden meddelade polisen att mannen fortfarande är försvunnen.

– Han är nog att bedöma som "rest of the world". Vi har tittat på de tänkbara platser som finns. Vad vi vet just nu är han fortfarande borta men vi misstänker inget brott, säger Kenneth Johannesson, vakthavande befäl vid polisen.

Polisen eftersöker fortfarande iakttagelser från allmänheten, bland annat av den gråa Saab som mannen ska köra.

– All information är av intresse. Bilen han åker i är det enda vi har att gå på just nu, säger Kenneth Johanesson.

Den som gjort iakttagelser av mannen kan höra av sig till 112 be att få prata med polisen.