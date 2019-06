Oroligt under studentveckan i Mora och ljudnivån ett ständigt problem: ”Snart tar man ju lagen i egna händer”

Ohämmat festande under studentveckan och höga ljudnivåer året runt.

Det var frågor som diskuterades när Mora kommun anordnade en medborgardialog under temat trygghet. Hot om repressalier och bristande empati gör att ortsbor känner sig maktlösa.

– Om man inte får sova blir man tokig och snart tar man ju lagen i egna händer, sade en person under mötet.