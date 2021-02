Mora lånar in ung talang från Borlänge: "Haft en jättebra säsong"

Dennis Finn-Olsson, född år 2000, har förflutet i Leksands ungdomsverksamhet och gjorde fem matcher med klubben i Hockeyallsvenskan säsongen 18/19.

Förra säsongen spelade Finn-Olsson inledningsvis med Kristianstad i Hockeyallsvenskan, innan han sedan lånades ut till Mörrum i Hockeyettan. Där blev det 19 poäng på 29 matcher.

I år har han gjort en fin säsong i Borlänge, där han stått för 15 mål och 15 assist på 30 spelade matcher, och nu ska han alltså testas i Mora IK. Klubben meddelar under torsdagen att man väljer att låna in 20-åringen under fredagens match mot Vita Hästen.

– Han har haft en jättebra säsong i Borlänge och det är en kille som jag tror skulle passa bra in i lagbygget för framtiden så det ska bli jätteroligt att ta en titt på Dennis. Det är en kille som jag följt hela säsongen faktiskt, säger Moras tränare Johan Hedberg i ett pressmeddelande.