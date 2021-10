Moraåkaren hoppade av landslaget – satsar mot OS på egen hand: ”Dags att göra det jag tror på”

Han har kört 31 världscuptävling, gjort två Tour de ski, var i våras fyra på SM över 15 kilometer, och var reserv på hemmaplan till VM både i Lahtis 2017 och i Oberstdorf 2021.

Nu hoppas Axel Ekström, 26, kunna ta ytterligare ett steg in i den yppersta världseliten – och till att börja med säkra en plats till OS i Peking i vinter. Ett högt mål med tanke på att Sverige bara får ta ut åtta herråkare totalt (Oskar Svensson och Jens Burman har redan tilldelats två av platserna), och bara fyra får starta per distans.

– Visst, det är tufft. Men där jag befinner mig i karriären ligger det nära till hands, det är OS man vill åka. Jag är så klart medveten om vad som krävs, vad som måste göras, och jag är ödmjuk inför uppgiften. Men jag känner att jag gjort ganska okej resultat på världscuptävlingar senaste åren och haft bra toppar. Det jag önskar är en längre, jämnare formkurva, säger Ekström.

För att nå dit har Ekström valt att hoppa av det svenska landslaget. Han tillhörde A-landslaget vintern 2017/18 och B-landslaget 2019/20, stod utanför i vintras men erbjöds i våras en plats i det som heter ”Team Svenska spel”, ett C- eller utvecklingslandslag under ledning av OS-guldmedaljören Ida Ingemarsdotter. Men den platsen avstod han alltså.

– Det var ett ganska givet val när jag hade funderat igenom alternativen. Det är inga hard feelings eller något sådant, utan handlar om att lägerplanerna för landslaget krockade en hel del med vad jag och personerna runt mig anser är bästa upplägget för att försöka kvala till OS. Bland annat när det gäller höghöjdsläger, säger Ekström som har de båda tidigare landslagstränarna Mattias Persson och Gunnar Hammarberg som rådgivare.

– Jag är inte jättejättegammal, men jag är heller inte junior längre. Det känns som det är dags att göra det jag tror mest på. Och jag har så pass bra uppbackning på hemmaplan, och från klubben, att det kändes som rätt väg att gå.

Sommaren och hösten i egen regi har flutit på enligt plan. Träningsmängden har ökats något jämfört med tidigare år, fördelningen mellan högintensiva och lågintensiva pass har justerats och i slutet av september åkte Ekström ensam till schweiziska Lenzerheide för ett tre veckor långt läger på hög höjd. Väl där träffade han ryska OS-medaljören Ilja Tjernousov som han fick chansen att sparra mot på rullskidbanor och i löpspår.

– Jag träffade på honom på stadion där, och han var intresserad av att träna lite ihop. Det var suveränt, inte bara fick jag chansen att träna med en världsåkare från ett annat land – jag kunde också kolla på allt från tekniska detaljer till träningsupplägg. Det var en riktigt trevlig kille och det blev en extra bra grej med en redan bra resa, säger Ekström som nu mellanlandat i Sverige i tre veckor innan han flyger till österrikiska Ramsau för ett nytt läger.

– Då åker jag med ett gäng åkare från Östersund, och vi ska vara där i tolv dygn och bo på hög höjd. Jag har haft en riktigt bra sommar med stora volymer, och nu handlar det mer om att vänja sig vid tävlingstempot och att arbeta med mycket mjölksyra.

Ekström kommer från Klockhammar, strax utanför Örebro, och har Garphyttans IF som moderklubb, men bor sedan ett antal år tillbaka i Östersund och tävlar numera för IFK Mora. I deras regi gjorde han i lördags smygpremiär i tävlingsdräkten, när han blev trea över 4,5 kilometer på sparad snö vid Mora skidstadion. Längre ned i resultatlistan fanns bland andra Calle Halfvarsson.

– Ett väldigt roligt arrangemang som passade bra in i träningen. Jag försöker få in mycket hård träning just nu, och tävling är den hårdaste träning man kan få. Det var lite ovant på snö, jag har medvetet inte varit på snö sedan i våras, men det kändes ändå som att det svarade rätt bra även om jag har lite jobb kvar att göra fram till den riktiga premiären.

Den körs i Gällivare 19–21 november, och ska Ekström ha någon chans att nå OS lär han prestera redan där för att få komma ut och visa upp sig på de första världscuptävlingarna i Ruka i november och Lillehammer i december

– Ja, det gäller att vara i form direkt från start. Det var också en anledning till att jag valde bort landslaget, även om det hade gått att kombinera med min egen satsning så kan jag inte köra dubbla lägerplaner och vara iväg och ränna hela tiden om jag ska vara i form till Gällivare. Jag måste träna när jag ska träna och återhämta mig när jag ska återhämta mig.

Axel Ekström

Född: 3 maj 1995 i Örebro (uppvuxen i Klockhammar).

Bor: Östersund.

Klubb: IFK Mora (fram till 2018 Garphyttans IF).

Meriter i urval: 31 världscuptävlingar, som bäst 17:e individuellt (tre topp tio-placeringar i stafett). Har startat två Tour de ski, var 32:a i sammandraget 2016/17. Tillhörde A-landslaget 2017/18. Reserv på hemmaplan till VM 2017 och 2021. Fyra på SM över 15 kilometer i vintras. Sexa på junior-VM 2015, tolva på U23-VM 2017.

Vägen mot OS

Sverigepremiären i Gällivare: 15 kilometer i klassisk stil 20 november, 15 kilometer i fristil 21 november.

Världscuppremiären i finska Ruka: Minitour över tre dagar 26–27 november.

Världscupen i norska Lillehammer: Skiathlon 4 december, stafett 5 december. Alternativ för de som inte blir uttagna: Sverigecupen i Bruksvallarna.

Världscupen i schweiziska Davos: 15 kilometer i fristil den 12 december. Alternativ för de som itne blir uttagna: Skandinaviska cupen i norska Beitostölen.

Tour de ski: Tävlingar i Lenzerheide, Oberstdorf och Val di Fiemme 28 december–4 januari. Alternativ för de som inte blir uttagna/avstår touren: Skandinaviska cupen i Falun.

Världscupen i franska Les Rousses: Minitour över tre dagar 14–16 januari. Alternativ för de som inte blir uttagna: Skandinaviska cupen i estniska Otepää.

Världscupen i slovenska Planica: Skiathlon 23 januari. Alternativ för de som inte blir uttagna: Sverigecupen i Torsby.

Deadline: 23 januari är sista dag för SOK att ta ut idrottare till OS i Peking. Sveriges längdskidtrupp får maximalt bestå av åtta herrar och åtta damer. Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling, Linn Svahn, Jens Burman och Oskar Svensson är redan uttagna. Bara fyra åkare får starta per distans.

OS: Längdskidtävlingarna i Peking avgörs 4–20 februari.