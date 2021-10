Morabasen om tuffa säsongsstarten: ”Absolut ingen panik”

Efter två raka förluster mot Tingsryds AIF (2–4 och 4–5) har Mora IK halkat ned till en elfteplats i tabellen av Hockeyallsvenskan. På sju matcher har dalaklubben fortfarande inte tagit en seger efter ordinarie matchtid.

Försvarsmässigt har det sett tungt ut. Laget har släppt in 27 mål, vilket ger ett snitt på 3,85 insläppta mål per match.

Nu ger Moras klubbdirektör Peter Hermodsson sin syn på den knackiga starten.

– Jag tycker att vi har spelat bra fram tills Tingsrydsmatcherna. Vi har matcher där vi varit bra i perioder och kanske borde ha haft med oss poäng. Men de två första perioderna mot Tingsryd var ingen höjdare och varför det blev så kan jag inte svara på. Poängskörden och tabelläget är vi inte nöjda med, men vi har absolut ingen panik. Jag tror på gruppen, det gäller bara att få lite självförtroende, säger han.

Det har sett lite passivt och stirrigt ut

27 insläppta mål på sju matcher, hur ser du på det?

– Nej, det behöver bli bättre. Det har sett lite passivt och stirrigt ut, och det är inte så vi vill spela. Men jag vet att Johan (Hedberg, huvudtränare) och Örjan (Lindmark, assisterande tränare) jobbar hårt för att hitta nycklarna och slipa på detaljerna.

Mora förfogar över en ung och orutinerad backsida. Hermodsson vill inte peka på att det är största orsaken till varför försvaret inte har funkat.

– Det kan vara en blandning av allting. Under matcherna har det varit lite för lätt att komma in i vår zon och att ta sig in på kassen. Det har blivit lite som en ond cirkel. Samtidigt är det bra att ha nåt att jobba på också. Vi hade det tufft i början av förra året också. Men sen växte vi in i det spelmässigt mer och mer.

Vad behöver ni göra för att vända på det här?

– Det är att prata med varandra och ha möte. De jobbar med det hela tiden och tränar ännu mer på alla grejer. Det är kanske de här basicgrejerna som inte har suttit över 60 minuter ännu.

– Men det har inte varit dåligt rakt över. Vi vinner skotten varje match, till exempel.

Vi är inte främmande för mer

På måndagen värvade Mora in kanadensaren Steven Seigo. Ett bekant ansikte för Moraanhängare. Han spelade för klubben säsongen 2017/18.

– Att få in lite mer rutin skadar inte. Det är en bra kille som är lugn och balanserad, så honom känner vi oss nöjda med. Han är hyfsat bra i bägge zonerna och gjorde det bra när han var hos oss senast. Det känns som att vi får in en som kan lugna ner det hela. Han har varit med ett tag och det kan väl behövas. Det är tufft för de yngre killarna, de behöver få en trygghet runt om sig för att kunna utvecklas.

– Sen får man ge honom några matcher. Han har inte spelat något den här säsongen.

I skrivande stund är det oklart när Seigo kan göra debut. Det hänger på hur lång tid allt pappersarbete tar.

Mot Västervik på tisdagskvällen saknas han, med andra ord. En match där Hermodsson hoppas på ett trendbrott.

– Man måste ju hoppas på det. Vi måste vara på tårna och spela aggressivt, då kan vi slå vilket lag som helst. Jag har stora förhoppningar om vårt lag.

Är ni nöjda nu med Steven Seigos inträde eller är det fler spelare på ingång?

– Varken eller. Vi är inte främmande för mer. Men förhoppningsvis får vi ”Gunnar” (Kristoffer Gunnarsson) tillbaka snart och sen med Seigo så ser det stabilare ut. Men kommer det ut rätt spelare på marknaden så är det inte omöjligt att det blir nåt nytt, säger Peter Hermodsson avslutningsvis.