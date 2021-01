Moras fina gest – avstår bonus i miljonklassen: "Ansvarstagande och visar mogenhet"

Mora IK drabbas precis som hela Hockeysverige av den rådande pandemin. Klubbarna blöder ekonomiskt när publikintäkterna uteblir, men Mora IK har redan tagit ett stort ansvar gentemot klubbens ekonomi genom att spara 15 miljoner kronor.

Bland annat har spelarna i klubben permitterats, men nu har ytterligare en åtgärd vidtagits. Samtliga spelare i laget har tagit beslut om att avstå lagbonusen om klubben tar sig till slutspel.

– Jag är imponerad över att de tar så stort ansvar. De har inte de högsta lönerna heller så därför är det viktigt att alla dra sitt strå till stacken, säger Moras huvudtränaren Johan Hedberg.

Maria Strand som är marknads och kommunikationsansvarig i klubben berättar att lagkaptenen Mattias Nörstebö och resterande spelare klev in på kontoret under morgonen och skrev under avtalet. Det betyder att Mora IK gör en besparing om 1,2 miljoner kronor, om laget tar sig till slutspel.

– Det här är ansvarstagande och visar mogenhet. All heder till spelarna. Det de gör betyder mycket för föreningens överlevnad.

Maria Strand reagerade känslosamt efter spelarnas agerande.

– För det första blir man stolt, men jag är ändå inte förvånad då det här är ett gäng "icke egoister."

Mattias Nörstebö berättar att det var en självklarhet att spara in 1,2 miljoner kronor till Mora IK.

– Vi vet att det är ett pressat ekonomiskt läge för alla föreningar och att vi måste göra något för att dra vårt strå till stacken. Både vi spelare, ledare, fans och ledning behöver göra saker för att Mora ska överleva. Det här är ett annat sätt för oss att hjälpa föreningen så att Mora inte står där med skulder efter säsongen, säger Nörstebö.

Om ni tar er till slutspel sparar Mora IK 1,2 miljoner kronor. Hur ser ni på detta?

– När man hör siffrorna på det sättet blir det ännu mer självklart. Jag vet att andra föreningar gjort på samma sätt och jag tror att fler kommer följa efter.

Beslutet om att spara in sin bonus togs av spelarna tillsammans med ledningen.

– Det var något vi och Peter (Hermodsson) beslutade om tillsammans. Det känns självklart då vi vet att Mora IK, tagit stort ansvar den här säsongen. Man är till exempel det enda laget i ligan som inte värvat nya spelare och dragit på sig mer kostnader, säger Mattias Nörstebö.

Att Mora IK så tydligt den här säsongen gått ut med att klubben inte ska värva nya spelare har gjort att den befintliga truppen svetsats samman ytterligare.

– Vår grupp har kommit ihop sig bra på grund av detta. Vi har en stark grupp med bra karaktär, säger Mattias Nörstebö avslutningsvis.,