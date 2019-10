Mötet som omformade Malungs IF:s – så blev klubben en talangfabrik: "TV-pucken är ett fint kvitto"

Ta en titt på faktarutan här intill.

Att Leksands IF och Mora IK hör till topp sex-klubbarna när det gäller att producera TV-puckenspelare i länet är knappast anmärkningsvärt, med sin starka ishockeytradition och sina elitlag på junior- och seniornivå.

Inte heller att Falu IF och Borlänge HF noteras på listan är särskilt iögonfallande, givet att båda har sin hemvist i Dalarnas befolkningsmässigt största kommuner.

Hockeyeleverna har dragit enormt stor nytta av den kunskap som finns hos tränarna på vinterprofilen.

Att elva spelare haft lilla Skogsbo SK som moderklubb under den senaste femårsperioden sticker däremot ut. Likaså att Malungs IF haft samma antal spelare i TV-pucken, samt att de har fem spelare i årets trupp – näst flest efter Leksand (6). Malung-Sälens kommun har just över 10 000 invånare, att jämföra med Skogsbos hemkommun Avesta med sina dryga 23 000.

– Ett fint kvitto för oss i föreningen att vi så här långt gör saker rätt. Vi får klappa oss lite på axeln, säger Erik Eriksson, ordförande och sportchef i Malungs IF:s ishockeysektion.

Under femårsperioden 2010–2014 hade bara fyra spelare Malungs IF som moderklubb i Dalarnas TV-puckenlag. Den senaste tidens talangutveckling går hand i hand med den riktningsförändring klubben har gjort.

Säsongen 2014/15 började A-laget sin resa – under dåvarande tränaren Ulf Skoglund – som tog MIF från division 3, via tre säsonger i tvåan, till Hockeyettan 2018. I samband med A-lagets avancemang från trean startades också en ishockeyprofil på Malung-Sälens gymnasieskola.

– Vår inriktning är att plocka in spelare som inte har kommit in på ett elithockeygymnasium, såna som kanske inte heller var med i TV-pucken men som har en jäkla drivkraft, säger Erik Eriksson.

Ishockeyprogrammet har dessutom fått draghjälp, menar Eriksson, av gymnasieskolans nationella idrottsutbildning för de alpina grenarna.

– Hockeyeleverna har dragit enormt stor nytta av den kunskap som finns hos tränarna på vinterprofilen. Träningen håller en väldigt hög nivå, och vi ser att de sportsliga resultaten blir bättre.

I takt med att representationslaget tagit kliv i sin utveckling har Malungs IF också flyttat fram sina positioner på juniorsidan, menar Erik Eriksson. Fröet till den utvecklingen var han själv med och sådde för en handfull år sedan, när han i möten med andra pojklagstränare (Håkan Lissel, Ola Olsson och Patric Rangedal – som alla sitter i ishockeysektionens styrelse i dag) började skissa på föreningens framtid.

Han valde att gå ishockeygymnasiet i Malung och kom inte med i TV-pucken, men i dag spelar han i AIK.

– Vi la upp en strategi för att Malungs IF inte skulle försvinna från hockeykartan. Vi såg hur det kunde gå för mindre föreningar i vår närhet, som Vansbro, Björbo och Älvdalen; de fick färre och färre spelare och den utvecklingen ser ju läskigt nog ut så på flera håll på landsorten, säger Erik Eriksson och fortsätter:

– För att inte hamna där var det viktigt att våra ungdomar skulle se att de hade en hockeyframtid i sin egen förening.

Att Malungs IF:s ishockeyverksamhet fått ett lyft på senare år bygger på stort engagemang, flertalet ideellt arbetande ungdomsledare – och utbildning.

– Vi har som krav att våra ledare inte får beträda isen utan att ha gått någon av de kurser som Svenska ishockeyförbundet erbjuder i sin utbildningsstege. För oss är det väldigt viktigt med kvalité i ledarstaben, och vi har satsat pengar på dem som har gått in med ett stort engagemang i det här. Vi ser det som vårt ansvar att erbjuda bra utbildning.

Satsningen markerar ett nytt vägval för Malungs IF, och är också ett brott mot traditionen. Förr om åren var det inte ovanligt att klubben värvade in utländska spelare till division 3. Numera är devisen att odla egna produkter och bygga för framtiden.

– Risken med att värva utländskt är att det blir på bekostnad av lokala spelare. Det var lite av ett signum för Malungs IF även på väldigt låg nivå, och det gjorde till slut juniorverksamheten bristfällig när spelare slutade. Vi kan aldrig bli helt självförsörjande, men ambitionen är att basen i A-laget ska utgöras av egna produkter.

Vad hade hänt om föreningen fortsatt på den vägen?

– Då hade vi inte varit på den nivå vi är i dag. Man kan säga att de pengar vi förr la på utländska spelare har vi nu återinvesterat i vår egen verksamhet.

På torsdag ställs Dalarna mot Småland i TV-puckens kvartsfinal i Leksand. Man gör det med en hel femma som har fått sin hockeyfostran i Malungs IF – Lukas Lagerberg, Adam Gudmundsson, Ludwig Laband, Jens Nilsson, Alfred Thors – och en hel bygd följer hur det går i dalalagets jakt på sitt första guld sedan 1996.

Den är en liten del av en spelares karriär, och långtifrån livsavgörande.

– Det blir ju alltid snack på byn och det är jätteroligt både för killarna som är med i TV-pucken och för föreningen i stort, självklart, säger Erik Eriksson som samtidigt tonar ned vikten av turneringen.

– Den är en liten del av en spelares karriär, och långtifrån livsavgörande. Isac Heens är kanske vårt bästa exempel. Han valde att gå ishockeygymnasiet i Malung och kom inte med i TV-pucken, men i dag spelar han i AIK.