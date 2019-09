Motgång för hundrastgård i Rättvik - men Marit ger sig inte: "Jag driver det här så länge det behövs"

På försommaren drog Marit igång ett upprop för en hundrastgård på sociala medier för att samla in namnunderskrifter. När tillräckligt många skrivit under traskade hon till kommunhuset och lämnade in namnlistorna.

Förslaget handlar om att kommunen skulle upplåta en yta på cirka 50 gånger 10 meter för en hundrastgård - kostnader för bygge och skötsel ska skötas av hundägarna själva.

Helst vill hon ha den centralt och nere vid Siljan.

– Det finns utrymmen mellan skateboardrampen och Sjövillan som är outnyttjade. Det skulle vara perfekt eftersom läget är centralt och samtidigt lite i skymundan, säger Marit. Men jag är öppen även för andra förslag.

Men Annette Riesbeck, kommunalråd och ordförande i KS utvecklingsutskott, menar att frågan utretts tillräckligt många gånger, och att det finns gott om mark kring Rättvik för lek- och hundpromenader.

– Det handlar också om problemet med att den ska skötas av någon annan än kommunen, säger Annette Riesbeck. Om de som nu är engagerade försvinner, så finns en risk att det inte sköts.

När Marit får besked om avslaget protesterar hon.

– Vi är så många som vill det här - om jag händelsevis skulle flytta så finns det minst 20 andra som skulle ta över direkt, säger hon bestämt. Och hundägarna ska ju vistas där själva, så det är klart att de håller det fräscht och snyggt.

Hon fortsätter:

– Och om de nu ändå är oroliga för skötseln, kan man ju skriva ett slags kontrakt.

Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen den 24 september, som troligen blir sista instans. Och oftast går KS på samma linje som KS utvecklingsutskott.

– Jag blev lovad att få komma till ett möte och tala för saken, säger Marit. Men hittills har jag inte fått någon inbjudan.

– Jag kommer driva det här så länge det behövs och göra vad som krävs för att Rättvik ska få en hundrastgård. Det finns bara vinster - hundarna kan leka fritt och hundägare får nya vänner.