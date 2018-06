Masarna lyckades inte alls när man mötte Dackarna borta i Elitserien i speedway. Dackarna vann med 56–34.

Maciej Janowski körde in 13 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Patryk Dudek 9, Oliwer Berntzon 9, Hans Andersen 9, Pawel Przedpelski 7, Greg Hancock 6 och Joel Kling 3, poängen för Masarna kördes in av Tai Woffinden 12, Przemyslaw Pawlicki 9, Linus Sundström 5, Kim Nilsson 4, Antonio Lindbäck 3 och Adrian Cyfer.

De båda lagen möts igen tisdag 19 juni 19.00.