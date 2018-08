Efter struliga säsongen – nu vill Palovaara ta chansen: ”Kör inte bara för att få vara med”

Under tisdagen åker Indianerna till Eskilstuna för att ta sig an Smederna. I laget görs en ändring och det är att Victor Palovaara kommer in på reservplats istället för Ludvig Lindgren.

– Det är kul. Man vill ju åka alla matcher, men det blir lite så med snittet. Det har inte gått så bra som man har hoppats, så jag och ”Ludde” har fått köra var och varannan. Vi försöker sporra varandra, så båda kan köra bättre. Vi kör ändå i samma lag. Det är roligt när det går bra för honom och han tycker så för mig också, säger Palovaara.

En stor anledning till att de båda förarna har fått turats om att finnas i laget är värvningen av världsstjärnan Tai Woffinden. Snittreglerna gör det omöjligt att ha de båda på reservplats. Men Palovaara hoppas nu att han ska kunna ta chansen och bli kvar i laguppställningen under resterande del av säsongen.

– Man vill såklart åka alla matcher, men Peter (Johansson) är bra och säger hur det är. Det är svårt att få plats med alla. Jag har ju målet att få köra resten av matcherna och göra det bra. Jag kör inte bara för att få vara med. Jag kör för att ta mycket poäng. Jag bör klara av det, så det är bara att plocka fram det.

Hittills under säsongen har 24-åringen från värmländska Skoghall inte riktigt lyckats med det. Strul med motorer och inställningarna på cykeln är en förklaring.

– Det har gått bra överallt, utom i Indianerna. Jag har inte haft farten i Kumla. Jag åkte okej hemma mot Masarna, men fick stopp i ledning och hade problem med cykeln. Poängen var katastrof, men åkningen har varit okej. På slutet har jag fått lite mer fart. Jag har tränat lite på Sannahed och fått lite mer ordning på motorn.

I fjol hade Lindgren ett poängsnitt på 0,946 och i år står han på 0,842. För Palovaaras del har snittpoängen minskat ännu mer från 1,000 till 0,794. Dock ska man ha i åtanke att det andra reservheatet ströks inför säsongen.

– Klart att det gör lite. Nu kör vi tre heat, sen är det bara att kolla vilka som åker på reserven. Man kan knappt kalla det reservheat längre. Sen får man inte till första heatet, så blir det lite panik. Det är täta heat också. Sen har vi inte fått till det riktigt som vi vill, speciellt på Kumla.

Ytterligare en del som stört under säsongen är Palovaaras körning i allsvenska Piraterna. Efter en bra säsongsinledning med ett poängsnitt på 1,769 har klubben slutat höra av sig och Palovaara har inte varit med i laget de tre senaste matcherna.

– Jag får inte veta varför. Det är jättekonstigt. Jag har höjt snittet, men jag är inte bara med i laget.

Påverkar det negativt också att du får köra mindre?

– Lite så blir det ju. Det är en jäkla tur att jag fick åka i England och där har det gått väldigt bra. Jag har kört där i en månad ungefär. Tidigare har det inte passat med snitten, men nu fick jag en möjlighet i Edinburgh. Samma lag som Joel (Andersson) kör i. Vi åkte ju knattecyklar ihop och nu kör vi där och i Polen tillsammans.

Nu är ändå fokus på mötet med Smederna, vilket får ses som en av de tuffaste utmaningarna på säsongen för Indianerna. De regerande mästarna har bland annat Örebrobekantingen Fredrik Lindgren i laget.

– De är bra hemma och bra överlag. Det blir en riktigt tuff match. Men det kommer alla matcher vara nu, så det är bra att få en genomkörare. Vi ska försöka vinna därborta och visa att vi är ett bra lag.

Vid seger säkrar Indianerna slutspelsplatsen. Annars kan en avgörande match vänta nästa vecka när den sista omgången köra och Indianerna möter Västervik på hemmaplan.

– Jag hoppas verkligen vi klarar det nu. Vi har ett bra lag och ska kunna göra det. Vi behöver inte ha en nervös match nästa tisdag.