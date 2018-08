Ericson: Allt är inte nattsvart hos Masarna – bygg nu ett lag som ni har råd att betala

KRÖNIKA. Efter en lång, skön och varm sommar räknande jag med att komma tillbaka från semestern för att bevaka Masarna i SM-slutspelet.

Tji fick jag.

Och Masarna och många andra.

Laget med GP-ledande Tai Woffinden i spetsen räckte inte till i år.

Än värre – klubben räknade fel och hamnade på efterkälken ekonomiskt.

Hur kunde det få ske?

Det är ju inte första gången som det händer i sporten, tyvärr. Säkert inte den sista heller.

Exakt hur illa det är med ekonomin vet jag inte.

Men jag får liksom bara inte ihop det. Vi vet att förarna får lön, åtminstone viss del, efter antalet inkörda poäng.

Sportchefen Roger Uppgård berättade i maj att Masarna budgeterade för 52 inkörda poäng i hemmamatcherna.

Laget snittade 41 inkörda poäng på hemmabanan. Där borde det ha blivit en slant över.

***

Publiksnittet stannade på 2076 personer. Det är nästan 1000 personer färre än fjolårets snitt. Kännbart förstås, men kanske inte en alldeles rättvis jämförelse med tanke på att Masarna mer eller mindre kastade in handduken efter halva säsongen, då Tai Woffinden och Przemyslaw Pawlicki släpptes.

Mot slutet av säsongen brukar publiksiffrorna stiga och om Masarna hade varit med i slutspelsracet, så hade det givetvis påverkat publiksnittet positivt.

Nej, någonstans gjorde Masarna en stor felräkning samtidigt som ryggsäcken från fjolårets säsong blev för tung.

***

Nämnde Uppgård har tagit på sig det sportsliga misslyckandet och erkänt att laget var felbyggt. Jag tänker inte såga honom. Jag trodde nämligen också att Masarna hade ett lag starkt nog för att konkurrera om de främsta platserna.

Men var det felbyggt?

Eller var det så att för många förare inte fick lön i tid och därför inte hade den där hundraprocentiga motivationen till matcherna?

I stort sett samma lag som slutade tvåa i fjol blev tvärsist nu. Blev förarna så mycket sämre på ett år?

***

Jag brukar hävda att speedwayförare är bland de främsta på att alltid göra sitt bästa, just för att de inte bara kör för laget utan även får betalt per poäng. Men, nu spekulerar jag, om man inte får betalt då? Ja, då kanske det inte är så roligt att kasta sig in i förstakurvan, med alla risker det innebär, för att komma först ut ur densamma?

I ishockey eller fotboll hade Uppgård fått sparken direkt efter ett liknande haveri. Nu handlar det om speedway och då fungerar det inte så. Uppgård och de flesta andra i Masarna, förutom förarna, arbetar ideellt och självklart får han chansen att revanschera sig.

Hur ska han tänka då?

Ja, det gäller ju i första hand att rätta mun efter matsäcken. Nu förutsätter jag att Masarna fixar ekonomin och kommer till start i elitserien även nästa år. I så fall, glöm kampen om SM-guldet och bygg nu ett lag som ni har råd att betala och som kanske, kanske kan vara med och slåss om en slutspelsplats.

***

Till sist.

Allt är inte nattsvart i Masarna.

Klubben har ett helt gäng med egna förare på väg uppåt och några fick också chansen att visa upp sig i de sista elitserieomgångarna. Nu går det förstås inte att låta alla köra i elitserien, men känslan är att Masarna har det gott ställt underifrån. Klubben innehar exempelvis topp två-placeringar i samtliga serier under allsvenskan, det vill säga division 1, 250-serien och ungdomsserien.

