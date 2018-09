EXKLUSIVT: Vi följde Teurnberg under det som blev hans sista dag som lagledare: "Trots allt skönt att få släppa det här"

FÖLJ MED! Här finns allt om det senaste i speedway under silly season – övergångar, rykten och lite annat.

Det är nervöst redan när Mikael Teurnberg slår upp ögonen på tisdagsmorgonen, drygt 12 timmar före matchstart. Efter en frukost med mycket tankar i huvudet är han vid banan redan vid 07-tiden.

– Jag tror inte jag känt en sådan nervositet någon gång i år, säger han. Jag är nog mer nervös än inför SM-finalen 2016. Jag vill ju så mycket nu. Det är en avgörande stund på så många sätt. Jag vet att det blir tufft, Smederna är ett riktigt bra lag och jag bär på känslan att det faktisk kan ta slut i kväll, att det kan bli min sista match som lagledare.

Det var för några månader sedan som Mikael Teurnberg bestämde sig för att det här skulle bli sista säsongen som lagledare och sportchef i klubben i hans hjärta. Allt arbete, alla uppdrag han haft som klubbens allt i allo, har haft ett högt pris, har påverkat hälsan allt mer.

Nu står han där i parken och hans uppdrag kan ta slut om 14 timmar.

Det gjorde det.

När Teurnberg om vaknar upp på onsdagsmorgonen är han före detta lagledare.

Men vi backar bandet.

När Mikael Teurnberg vid 07 kommer till banan blir det en vända runt anläggningen, sedan lite kontorsarbete medans telefonen, som alltid, börjar gå varm.

Han far runt på arenan, är inne och kollar till vip-läktaren, diskar några kärl, går in kontoret och pratar i massor i telefonen. På så sätt är det som inför vilken hemmamatch som helst, det är så mycket att göra, att ha koll på.

När det är dags för lunch är Max Fricke den ende föraren på plats, så det blir lunch med honom.

– Jag tar en långlunch med Fricke och en kompis till honom. Sedan åker jag hem en sväng och är tillbaka vid arenan 14-tiden.

Snart börjar förarna droppa in och då ser Teurnberg till att ta emot dem en och en.

– Det är viktigt för mig och förarna uppskattar det. Jag hälsar ordentligt. De ska känna sig välkomna, varje gång.

Även efter lunch är Teurnberg med och fixar med allt. Förare ska hämtas vid flygplatser och han samordnar folk som hämtar dem, ena sekunden är han på kontoret, andra sekunden är han åter ute och skenar på arenan. Hela tiden med telefonen ringande.

Men någonstans där, mellan klockan 15 och 16, tar Teurnberg tid för sig själv. Han har en rutin som han alltid följer.

– Jag går in i omklädningsrummet och är ensam där. Jag byter om, lyssnar på musik i någon halvtimme. Det är min egentid helt enkelt och när jag kommer ut därifrån igen är jag en annan människa. Då är jag lagledare med bara matchen för ögonen.

Möte med domare och tävlingsledare väntar och vid 18-tiden är det dags att med förarna gå ett varv på banan.

Som alltid, men klart är att en annan tanke fanns med den här gången. Tanken på att det kan vara sista gången.

Men det syns inte på honom. Både förare, mekaniker och Teurnberg sparkar i banan, känner på underlaget, de olika spåren. Andreas Jonsson är en av förarna som trycker ned en skruvmejsel i banan för att kolla underlaget.

Med en fjärdedel av banan kvar att gå samlar Teurnberg förarna i en ring på gräset på innerplan. Mekanikerna går in i depån för att fortsätta sina förberedelser.

– Jag har gjort till rutin att alltid ha något nedskrivet som jag ska säga där i ringen.

Den här gången handlar snacket mycket om fokus och att inte ta ut något i förskott, trots ledning med 12 poäng efter den första semifinalen.

När gänget sedan släntrar tillbaka in i depån stannar Teurnberg Tero Aarnio. Han lägger sin hand på finländarens axel och försöker snacka igång honom. Pep talk.

– Det är olika med förarna. Vissa vill inte bli störda alls, som till exempel Jason Doyle, andra, som Tero, tycker om att bli peppade, att få åkråd, att känna extra stöd.

Aarnio nickar sammanbitet och är tydligt taggad för uppgiften.

– Jag är väldigt noga att behandla alla olika så till vida att det krävs olika sätt för att få ut maximalt från var och en, säger Teurnberg.

När förarna sedan byter om går Teurnberg runt bland mekanikerna. Peppar dem också.

– Alla måste hjälpas åt. Och det är ingen tillfällighet att förarna står på de platser de gör i depån. Jag vet vilka som går bra ihop, både bland förarna och mekanikerna. Det är därför Doyle står bredvid Lambert, Thorssell bredvid Andreas. Jag försöker ha en tanke med allt.

– Det är nämligen mycket kemi i det här, fortsätter Teurnberg och berättar ett exempel från förr. Jag råkade min första säsong som lagledare i elitserien, 2010, ställa Ben Barker bredvid Ryan Sullivan. Det gick inte alls. Sullivan kom och sa till mig att om jag inte flyttade på Barker skulle Sullivan ställa sig på motståndarlagets sida i depån.

Teurnbergs detaljtänkande gör också att Andreas Jonsson och Jason Doyle byter om bredvid varandra i omklädningsrummet, de fungerar bra ihop helt enkelt.

Och så finns de där mindre men ack så viktiga detaljerna för Teurnberg, detaljer som gör att förarna känner sig extra hemma, extra sedda, extra förstådda. För Andreas Jonssons del betyder det bland annat att han vid varje hemmamatch har två kexchoklad liggande i sitt skåp när han kommer för att byta om.

Även denna gång.

– Det är en rolig grej mellan Andreas och mig, berättar Teurnberg. Jag har alltid sett till att det finns dricka, smörgåsar, frukt och kexchoklad på ett bord i omklädningsrummet. Och jag tror det var nån gång 2011 som Andreas blev lite irriterad för att kexchokladen alltid var slut när han kom in. Sedan dess har jag aldrig glömt att lägga två stycken i hans skåp.

– Andreas sa då när jag började göra så att "vi får se hur länge du kommer ihåg det".

Hela vägen till hans sista match som lagledare skulle det visa sig, för även den här kvällen låg chokladen där.

Matchens betydelse börjar bli allt mer påtaglig i depån. Ett allt större fokus breder ut sig.

Teurnberg pratar med banpersonalen, tar en kopp kaffe och gör sig redo för förarpresentationen. Stämningen och spänningen i depån stiger nu till en nivå som går att ta på.

På innerplan delar Teurnberg ut en check på över en kvarts miljon till barnfonden vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Pengar som Teurnberg och klubben drog in genom att göra sista seriematchen mot Lejonen till en välgörenhetsmatch.

"Pengar som kommer göra stor skillnad för barnen", sa representanter från barnfonden.

Teurnberg gör också han skillnad.

Matchdags. Ska Mikael Teurnberg och hans Rospiggarna få ta sig till SM-final innan han slutar, eller är det här sista kvällen med gänget?

Det börjar både bra – och dåligt – på banan. I det första heatet flyger gästerna genom Fredrik Lindgren och Krzysztof Buczkowski iväg från start och Max Fricke och Jason Doyle hamnar i 1-5-läge ut ur första kurvan. Men Max Fricke sveper förbi de båda Smedförarna och räddar 3–3. I heat två ger Sam Masters och heltaggade Tero Aarnio inte gästerna en chans. 5–1 och den sammanlagda ledningen från första semifinalen veckan innan har ökat från 12 till 16 poäng.

Det ser ljust ut.

Men det syns inte på Teurnberg som fortsätter jobba på för att hålla sin förares huvuden i fullt fokus. Ingen ska få slappna av. Ingen ska få tro att det är klart.

Efter heat 5 och 6-6 heat, som gästerna vunnit med 4–2 och 5–1, börjar en oro växa hos Teurnberg. Slutet börjar närma sig en vecka för tidigt, en vecka innan finalerna.

– Jag ser en osäkerhet i hur vissa av förarna beter sig, säger han bekymrat.

Och förarna i hemmalaget är frustrerade. Jason Doyle är, efter att ha inlett med en nolla och en tvåpoängare, vansinnig i depån. Han stampar med släpskon i asfalten och ryter så det stänker saliv kring honom.

Teurnberg är van med Doyles humör.

– Han är en sån tävlingsmänniska så det finns inte, säger Teurnberg. Nu var han arg för att banan inte var så som den brukar vara. Men jag vet inte, det var nog mest besvikelse och frustration.

Mer snack, mer pepp, fler tankar. Beslut måste tas.

I pausen efter 10 heat är hemmalaget rejält skakat. Smederna har ätit ikapp hela försprånget sammanlagt och de sista heaten kommer att bli gastkramande.

Teurnberg är lätt stressad.

– Fan, det här rinner oss ur händerna, säger han och skakar på huvudet.

I heat 11 gör han en dubbeltoppning och plockar bort Jacob Thorssell och Robert Lambert, som dittills haft en mardrömskväll, och kör med Jason Doyle och Andreas Jonsson. Doyle vinner heatet, men det förändrar ingenting då en blek Jonsson slutar sist. 3–3 och fortsatt oavgjort totalt.

Den ende i Rospiggarna som vinner heat på slutet är Doyle, men laget tar så många nollor att Smederna går om. I det 14:e heatet vinner gästerna med 5–1 och säkrar finalplatsen. Vilt jubel utbryter bland förare, ledare och ditresta fans.

Teurnberg lämnar tyst sin plats till höger om banans infart och vandrar mot depån redan med ett varv kvar. Han ser vad som är på väg att hända.

Det är över. Både årets säsong och och hans nio år som lagledare.

– Jag är jäkligt besviken, säger han när heatet gått i mål. Vi fick kriga hela matchen. Jag chansade en del med att köra Aarnio och Jonsson i första nomineringsheatet. Förhoppningen var att de kanske kunde köra 3–3 och att sedan Doyle och Fricke kunde gå ut och ta en femetta i sista heatet. Nu gick det inte alls med Jonsson och Aarnio där, men vad hade jag för alternativ, med tanke på hur Lambert och Thorssell kört i kväll?

Det som tynger mest var att förlusten blev så knapp när den väl kom.

– Det här är så jobbigt. Tar vi bara en poäng till här så får vi ett omkörningsheat. Jag förlorar fan hellre med tio poäng om jag nu ska förlora.

Teurnberg är stor i nederlaget. Han tar i hand och gratulerar Smedernas förare och lagledare.

– Så här är idrotten. Det är ju bara att acceptera och gratulera dem som är bättre.

När tejpen sedan gick upp för Mikael Teurnbergs sista heat som lagledare, när matchen mot Smederna redan var förlorad, flög Jason Doyle och Max Fricke iväg från start och körde in en femetta till laget, till Teurnberg. Hans sista för den här gången.

Det var som att Doyle och Fricke, trots lagförlusten, ville ge Teurnberg en fin avslutning.

Vid den avslutande intervjun var det, trots faktumet att det är över, inga tårar i ögonen på de senaste nio årens lagledare.

– Visst är det en stor besvikelse. Det hade varit enormt stort att få avsluta med en SM-final. Men vi var tyvärr inte bättre när det gällde. Jag är besviken nu, men på sikt kan jag nog nöja mig med att vi trots allt kom tvåa i serien och vann ett brons, säger Teurnberg samtidigt som alla, alla, vill dunka hans rygg, kramas och säga tack för allt.

Kvällen avslutas sedan med några "gravöl" i hemmet tillsammans med Jason Doyle och hans mekaniker, som så många gånger förr, stannade över natten.

– Vi kom in på att för två år sedan satt vi här och firade ett SM-guld vid ungefär samma tidpunkt. Snacka om olika känslor. Jag säger inte att jag aldrig mer kommer vara lagledare, just nu känns det omöjligt, men vem vet vad framtiden bär på, men just nu är det rätt skönt att få släppa det.

Klockan blev halv två innan Teurnberg landade på kudden för några timmars sömn.

När han vaknade upp på onsdagsmorgonen var han inte längre lagledare för det lag han lett i nästan ett decennium.

Nu går tejpen upp för något helt annat för Mikael Teurnberg.

En ny tid. Nya uppgifter. Som före detta lagledare.

– Nu ser jag mig som säljare åt Rospiggarna och ansvarig för GP-cirkusen som kommer till Hallstavik två år till.

51-åringen avslöjar också en annan plan.

– Jag tänker försöka skriva en bok om hela resan, "från skuld till guld", typ. Från när jag tog över en krisklubb som när jag nu lämnar är en av Sveriges bästa och mest välskötta.

Två av tusen skäl att tacka Mikael Teurnberg.

