Masarna förlorade hemma mot Dackarna

Masarna förlorade hemmamatchen mot Dackarna i Elitserien i speedway på tisdagen. 41–49 slutade matchen.

Dackarna fick också bonuspoängen.

I och med detta har Masarna fyra förluster i rad.

Maciej Janowski körde in 14 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Greg Hancock 13, Hans Andersen 6, Patryk Dudek 6, Oliwer Berntzon 5 och Pawel Przedpelski 5, poängen för Masarna kördes in av Tai Woffinden 10, Linus Sundström 10, Kim Nilsson 7, Przemyslaw Pawlicki 7, Adrian Cyfer 4, Antonio Lindbäck 2 och Emil Millberg.

Masarna tar sig an Rospiggarna i nästa match hemma tisdag 3 juli 19.00.