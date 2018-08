Woffinden vill se Palovaara i returen – tror på mirakelvändning: ”Är inte omöjligt på något sätt”

Den stora tillresta bortaklacken höll på att koka över, med Smedernas sex förare jublandes på andra sidan luftstaketet, när Tai Woffinden knallade över Glottra skog arenas innerplan, på väg mot omklädningsrummen efter Indianernas tolvpoängsförlust, 51–39, i första kvartsfinalen av två.

– Se på dem. De tror att de har vunnit, de firar redan, sa den dubble världsmästaren med ett grin.

– Du vet, det här är bara halvvägs. Kom ihåg förra gången vi körde i Eskilstuna (den 14 augusti). Då ledde vi med åtta poäng vid ett tillfälle under matchen (efter sex heat, till slut förlust med 47–42). Vi kan göra det igen.

Du tror verkligen att det går att vända?

– Det är inte omöjligt på något sätt. Grabbarna i laget är hungrigare nu än de var när vi körde där för några veckor sedan. Alla i laget är redo att slåss för det här. Om de kan vinna med tolv poäng här i dag så kan vi vinna med tolv poäng hos dem nästa vecka.

Woffinden, som blev världsmästare 2013 och 2015 och leder årets GP-serie överlägset, var den enda som presterade på normal nivå i Indianerna i första kvartsfinalen, även om också han inledde skakigt. Britten fick se sig slagen av Smedernas Michael Jepsen Jensen i sitt första heat, och av både Jepsen Jensen och Niels-Kristian Iversen i det andra. Men sedan hittade han rätt och avslutade med fyra raka heatsegrar.

– Det var tufft i kväll. Förra veckan testade vi en hal bana för att se om vi gillade det, men ingen av förarna tyckte att det blev särskilt bra. Så i dag bad vi om en lite annorlunda banpreparering. Men hösten är på väg vilket gör att det är hög luftfuktighet, och det gjorde att innerkurvorna blev väldigt hala, så det tog några heat att hitta rätt inställningar, säger Woffinden.

– Men du får fråga lagledaren (Peter Johansson) varför det blev som det blev.

Sedan Woffinden kom in i Indianerna under sista transferfönstret har Johansson slitit med att få ihop ett slagkraftigt lag under taksnittet, och testat sju olika föraruppsättningar på lika många matcher. Mot Smederna fick Simon Gustafsson, som inte kört ett speedwayheat på fyra år, göra comeback. Det slutade med tre nollor från reservplats.

– Det är coolt att Simon fick chansen att köra. Det såg ut som om han hade för lite kraft i motorn, men han har inte kört på länge och jag antar att det är kul för honom att vara tillbaka, säger Woffinden.

Om du fick ta ut laget, vad skulle du ändra till returen?

– Jag gillar Simon, han är en fantastisk kille, och lagledningen försökte bara hitta på något för att göra laget bättre när de tog in honom. Men jag skulle vilja se (Victor) Palovaara köra på tisdag i stället.

Ett byte rakt av mellan Gustafsson och Palovaara går dock inte att göra eftersom Palovaara har betydligt högre snitt. För att få tillbaka honom i laget måsten någon annan också lämna. Återstår att se om det blir en del av Indianeras försök att åstadkomma en mirakelvändning.