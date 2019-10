Multihallen tar form – Conny Gesar: "Lite tråkigt att en del inte ser att det är en bra affär för kommunen"

Från diskussioner om slitna omklädningsrum till en multiarena för både sport- och kulturevenemang. Det blev resultatet efter många debatter och ett splittrat kommunfullmäktige som till slut sade ja till att kommunen nu hyr in sig för 2,4 miljoner per år i arenan.

Det känns förstås jättekul att få göra det här - vi vill göra något för Rättvik helt enkelt.

– Diskussionerna startade redan 2013, och har gått fram och tillbaka. Men så för ett par år sedan ritade vi om allting och gjorde ett nytt besök hos kommunen. Och sen dess har vi väntat på det här avtalet. Det känns förstås jättekul att få göra det här - vi vill göra något för Rättvik helt enkelt, säger Conny Gesar.

– Jag förstår att det aldrig känns att det är "rätt" läge för en kommun att gå in i ett sådant här projekt. Det är mycket annat pengarna ska räcka till också. Men det är lite tråkigt att en del inte ser att det trots allt är en bra affär för kommunen. Om kommunen enbart skulle bygga nya omklädningsrum hade det gått på runt en miljon per år. Med vårt förslag blev det 1,4 miljoner dyrare, men då får man mycket mer. Rättvik Arena går också in med två till tre miljoner per år - så det här är ingen plusaffär för oss, säger Conny Gesar.

Det finns dock inget bittert i Gesars analys av diskussionerna. Nu är byggplanerna i full gång och engagemanget går inte att ta miste på.

– Jag brinner för idrott och ungdomar, och med allt friluftsliv som finns i närheten så tror vi att arenan kan bli en fin mötesplats, säger han.

Det första spadtaget tas den 1 februari nästa år. Och eftersom gymmet Koppjärk, som ligger ovanpå Rättvik Bowling och krog, är för trångt, så börjar bygget med gymdelen som beräknas vara klart i början av december 2020.

– För att "överleva" bandysäsongen drar vi igång runt sportlovet. Sedan får vi hit ersättningsbaracker och klarar även fotbollssäsongen i sommar - samtidigt som vi kan bygga.

Rättvik Arena AB, med sina 200 aktieägare, bygger för runt 110 miljoner kronor eller 20 050 kr per kvadratmeter. Den totala byggytan är 5 487 kvadratmeter. Kommunen äger 20 procent av Rättvik Arena AB.

Arenan, som sedan kommer att driftas av Rättvik Event, kommer alltså erbjuda utrymme för bandyn, men också handboll, innebandy och det nya gymmet och förstås flera nya omklädningsrum. Restaurang eller kafé är också en självklarhet.

– Eventuellt får köket här fungera som produktionskök även för Dalhalla där det är trångt idag, säger Conny. Men vi har idag inte bestämt hur mycket restaurang- och kafédelen i arenan ska hållas öppen och fungera.

Skoglunds Bygg från Leksand är byggpartner, vilka underentreprenörer det blir är inte klart.

– Men nu har vi byggmöten med arkitektfirman och Skoglunds varje vecka, säger Conny Gesar. Vi måste bland annat få ritningarna klara så vi kan få ett bygglov!

Söder om arenan ska det också byggas en ny anslutningsväg för 300 000 kronor, som kommunen tagit på sig att anlägga och betala för. Den kommer att dras från Golfvägen och upp till arenan och främst användas som nytto- och funktionärstrafik. Där byggs också en ny parkering.

– Den infarten vi har idag är tänkt för vanliga sportutövare och för besökare vid evenemang, säger Conny Gesar. Och vi tror att den parkeringen ska räcka till.

Kulturen får också en plats i den nya arenan.

– Ja, dels får kommunen nyttja hallen för egna evenemang, tre gånger per år. Dels kommer Rättvik Event anordna konserter av olika slag.

Kommer ni inte konkurrera med er själva då ni också driver Dalhalla?

– Nej, det är en helt annan sak, och där har vi ju uppåt 25 konserter på en sommar. I arenan tänker jag mig tre till fyra musikevents om året.