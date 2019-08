Muskelbilarnas egen fest på Orsa flygfält – mycket motorvrål och burnouts

Orsa drag fest är ett arrangemang för alla, som gillar Mopars alltså muskelbilar. Och det är just vad entusiasterna får när de kommer till Orsa drag fest.

Flygfältet är en bra plats för Mopar-bilar, motors and parts. Alla för plats på den stora ytan och där finns även långa, asfalterade raksträckor.

Många av bilarna är byggda för att åka fort rakt fram och på flygfältet går det att åka rakt fram på asfalt med rökande bakdäck vilket därmed blir dragracing.

Banan är drygt 201 meter lång och bilarna kom upp i hastigheter på cirka 200 kilometer i timmen.

Under både båda dagarna kördes flera race på banan, Peoples choice, publikfavoriten bland bilarna röstades fram och under onsdagen var ett inslag Burn out war, ett världsrekordförsök, som dessvärre inte lyckades. Detta på grund av för få deltagare.

De som var på plats körde ändå en mindre variant av Born out war.

Tillräckligt många deltagare kom däremot till starten för bracket eller stege, som tävlingen kallas. Det handlar om en utslagningstävling och att även köra så nära den tid, man själv angivit före tävlingen.

Tävlingarna fortsätter på Tallhed i helgen den tredje och fjärde augusti när Dragway Tallhed autumn open 2019 dragracing arrangeras av Night cruisers Färnäs.

– Då har vi tävlingar med Europacup status och vi väntar 69 team hit till Tallhed inför helgens tävlingar, säger Johan Hansson.