Naomi Klein hoppfull: Klimatkrisen går att stoppa

Att planeten brinner är väl för de flesta av oss inte längre bara en väl använd metafor. Inte minst har vi här i Sverige okontrollerade bränder i färskt minne, framför allt efter sommaren 2018. Och det är inte länge sedan en av världens hittills största bränder rasade på planeten. I Australien brann det på en yta motsvarande en tiondel av Sverige och branden lämnade efter sig förstörd natur, förkolnade träd, ett skadat djurliv där miljoner djur dog samt ett tusental nedbrunna hem. Tillstånd som kommer att ta lång tid på sig för att nå återhämtning.

Men planeten inte bara brinner, den blöder också. I en av essäerna i Naomi Kleins senaste bok "I lågor", ett brandtal till världen för en New green deal, berättar Klein med sitt raka men målande språk om hur världens inälvor vräktes upp och ut i havet en dag i april 2010.

Det var när BP:s oljeplattform Deepwater Horizon i Mexikanska golfen borrade på större djup än någonsin som den plötsligt exploderade. Elva plattformsarbetare dog och olja forsade okontrollerat fram ur havsbottnen. Inte förrän i juli, tre månader senare, lyckades försöken att täppa till borrhålen. Och det värsta oljeutsläppet någonsin var ett faktum: 636 miljoner liter olja hann pumpas ut i havet.

Explosionen orsakade inte bara ett stort hål i havets botten, den påverkade också den för planeten så viktiga Golfströmmen. I essän visar Klein bland annat på sambandet mellan människa och natur som lever flera hundra mil ifrån varandra.

Hur allt längs dess rutt, alltifrån familjer som i generationer levt av och livnärt sig på fiske och ostronodlingar nu blivit förstörd av olja, hur fisk som föds i Mexikanska golfen vandrar norrut och sedan fiskas upp, oljeskadad, i Kanada, hur flyttfåglar från hela världen, alltså också våra svenska, rastar på åkrar och ängar i området. Åkrar och ängar som nu dränkts i olja.

Det kan vara riktigt nedbrytande läsning när en får klart för sig hur precis allt hänger ihop och samtidigt hur stor del av jordens yta som är miljöpåverkad. (I stort sett all.) Jag började läsa I lågor inför bokens utgivningsdatum i början av mars.

Precis i samma veva som Coronaepidemin drabbade världen. Boken tycktes fylld av eländesessäer om vad som händer på en upphettad planet, om hur beslut tagna av politiker och vinsttörstande företag utarmat jordens resurser och hur lite tid vi har kvar för att rädda jorden. Rädda oss själva.

Jag lade boken åt sidan. En bok om miljökatastrofer och om möten där människor i dess närhet och världen över protesterade men inte blev lyssnade på, där makthavare bortsåg från risker och ansvar, om och om igen.

Nej, det kändes inte som rätt läge att läsa den samtidigt som ett okänt virus ställde världen inför ännu ett hot, av ett aldrig tidigare skådat slag, och land efter land stängde ner i hopp om att skydda de sina.

Lösningen, enligt Naomi Klein, är en Green New Deal, en utveckling av the New Deal, den sociala och ekonomiska reformen som den amerikanske presidenten Roosevelt införde under 1930-talets depression för att ta människorna och landet ur fattigdom och arbetslöshet.

Men när jag nu plockade upp boken igen insåg jag att den, omslaget och ämnet till trots, faktiskt förmedlar hopp. Inflätad i mörka fakta tar både hopp och tro över känslan som kommer ur den dystra frågan: är det ens någon idé?

För Klein skriver om kraften och styrkan hos skolungdomarna som tror på förändring, att de, inspirerade av Greta Thunbergs skolstrejk, i tusentals går samman och demonstrerar på gatorna, att deras engagemang förenas i en våg som spridit sig från land till land och visar oss andra att det faktiskt går att påverka, det går att stoppa ett skenande tåg. Det går att överleva – och fortleva - i antropocen. Om vi samverkar. Och om alla tar sitt ansvar.

Visserligen är det bråttom nu och Klein menar att det är en omställning som kommer att kräva kraftfulla politiska åtgärder, samarbete och förändrade konsumtionsmönster. På kort tid. Och det finns exempel i mänsklighetens historia på lyckade och snabba omställningar. Mobiliseringen under andra världskriget är ett sådant, av samma omfattning som klimatkrisen kräver.

I kampen mot Hitlers Tyskland byggdes industrier snabbt om för att producera flygplan, fartyg och vapen, konsumtionsmönster ändrades och kollektivtrafiken nyttjades i högre utsträckning än tidigare. Med andra ord förändrades människors vanor till förmån för militärens behov av bränsle och förnödenheter. Det går att göra igen men i syfte att rädda planeten. Och oss själva.

När jag läser I lågor är det med en besynnerlig känsla, för i den tid som boken skrevs, det vill säga innan coronapandemin bröt ut, beskriver författaren på flera ställen hur omständligt och tidskrävande en sådan stor omställning skulle vara.

Det kommer att kräva beslutsamhet och år, menar Klein. Men i den nutid jag läser boken, i coronatider, vet vi ju att det är fullt möjligt på kortare tid. På bara några dagar förändrades våra vanor, världen över. Och om det är möjligt att det kommer något gott ur coronaviruset är det att det visat oss hur snabbt vår miljöpåverkan faktiskt sjunker när vi lever enklare. Att det faktiskt går att ställa om. På mycket, mycket kortare tid än vi någonsin kunde föreställa oss.

Lena de Veen

Recensionsfakta:

I lågor. Ett brandtal till en green new deal av Naomi Klein

Utgiven av Ordfront förlag