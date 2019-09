När Donald Trump försvann i Orsa Finnmark

Konstnären Peter Johansson föreslog nyligen att USA:s president Donald Trump bör köpa Dalarna i stället för Grönland eftersom dalfolket är lika reaktionära som han själv. Stig Morling från Falun har mot denna bakgrund skrivit en humoresk om den amerikanske presidentens besök i Dalarna.

Donald Trump hade fått en inbjudan att köpa hela Dalarna. Nu rådde viss förvirring i Washington och White House. Vem stod för inbjudan och vad var nu detta? Detta var en sak för CIA!

Efter en så kallad ”research” landade en mer än önskvärt förvirrande rapport på presidentens bord. För det första tycktes inte det som var skrivet i inbjudningen om ett snällt, reaktionärt och inkrökt Dalfolk stämma. Ett flertal uppror mot överheten hade utgått från landskapet genom historien. Ja, frågan var ju rentav om det senaste, kallat ”Stora Daldansen”, höll på att resultera i en republik!

Men långt mer förvånande var den stora frågan: Var ligger landskapet? Enligt en tillfrågad kartograf så var denna märkliga trakt en egen planet. Efter kompletterande kontroller visade detta vara en skröna. Den auktoriserade översättaren hade brottats med uttrycket: ”en lita kula mä bara Dalarna”.

Efter diverse bryderier kunde även uttrycket hänföras till en lokal sägen. Däremot uppstod en allvarligare fråga: Fanns en tillräckligt lång landningsbana för att Air Force One (en Jumbojet) skulle kunna landa inom Dalarna? Det krävdes kanske ett mindre prestigefyllt flygplan för detta solenna tillfälle? Efter avlyssnande runt om kom White House till slutsatsen att Air Force 333 skulle passa. Således iordningställdes en DC3 för den viktiga flygningen! Så upp i luften med sikte på Dala Airport!

Två dagar senare tog Konung Carl Gustaf emot resesällskapet, som klev ur DC 3an, med Donald i en självbelåten min i spetsen. ”Välkomna” sade konungen, och tog, som sig bör över scenen, ja till Mr Trumps oförställda förvåning. Hans käft intog ett stoppläge, och ingen svada kom därur. ”Ja”, fortsatte Carl Gustaf, ”Du kommer att finna att denna del av världen är som hemma hos Dig, fullt av goda medborgare med invandrarbakgrund. Själv är jag sjätte generationens invandrare från södra Frankrike. Genom Din resa i vårt landskap kommer Du att få en god bekräftelse på den starka internationella anknytningen.”

Det skulle bli en intensiv Dalaresa för Mr Trump. Det första stoppet blev den senmedeltida Vika kyrka utanför Falun. Ja, för de flesta ”US-citizens” är den nationella historien längre tillbaka än ca år 1600 mer än exotisk. Nåväl, redan inträdet i helgedomen bjöd på en första överraskning. I vanlig ordning var Mr Trumps talorgan på högvarv. Då hörs från kyrkvalvet en dånande stämma: ”Bror, knip din stora käft!”

Den gamla kyrk-målningen nästan darrar av upprördhet. Högt där uppe i valvet sitter en gestalt med nästan mycket välbekanta drag: En satt figur med en morotsfärgad kalufs. Under den kraftiga kalufsen anas två bockhorn! Jodå, han som läxar upp broder Donald Trump brukar finnas med bland fromma apostlar och helgon på gamla kyrkmålningar (understundom kallas figuren ”Hin Håle”), ”androm till varnagel”, som det heter. Av pur förvåning håller Donald tyst under hela kyrkostunden, tills den vidare avfärden mot Falun stundade.

Väl ankomna till Falun stundade besök i världsarvet med Falu Gruva och gruvstaden. Carl Gustaf, med god lokal förankring, hade ordnat ett besök i gruvan för Donalds hela stab. Däremot fick Mr Trump själv en kort beskrivning av stadens ”rötter”: En gruva som gjordes möjlig av tyskar med gruvkunnande, redan på 1100-talet, och med ytterligare en suverän kompetens från ett inflyttat geni med österrikiska rötter, Christopher Polhem.

Då, helt oväntat inträffar det som inte får inträffa: Hela den Trumpska staben försvinner i gruvan mer än 100 meter under marken, och kan inte återfinnas! Är det månne en ny ”Fet Matshistoria” under uppseglande, men i kolossalformat??? Det är ju en 25 man stark ”elitstyrka” som kom bort!

Nu är goda råd dyra! Men den rådige monarken finner en lösning. En ny skyddande stab för Mr Trump måste anordnas. En akut inkallelse av Orsa kompani sker. Omedelbart måste kompaniets befäl, korpral Gifting tillkallas. Visserligen är vår monark väl medveten om kompaniets rykte: ”Orsa Kompani lovar inget bestämt!" Å andra sidan kunde säkert en kunglig befallning väga tyngre än en order från en snarstucken kapten vid det dåtida Dalregementet!

Korpral Gifting hörsammade den konungsliga befallningen, och klev ner från statyn i centrala Orsa, ja, givetvis hade han i min dröm inga problem att övergå från statystadiet till livet, och därmed hörsamma orden från självaste överbefälhavaren. I sin nya position hade Gifting blivit befordrad till generalmajor, med hänsyn till den uppkomna situationen och i sammanhanget nödvändig prestige.

Redan morgonen därpå stod Orsa kompani uppställt på den tidigare kaserngården vid det ärevördiga Dalregementet för vederbörlig inspektion. Den nyvordne generalmajoren Gifting kunde med tillfredsställelse mönstra ett både komplett och helt nyktert manskap. Fast kanske inkallelsen kommit så snabbt, att det sedvanliga besöket på krogen Kom till Måtta helt enkelt inte hunnits med!

Alltnog, i god ordning såg kompaniet till, att Mr Trump fick den nödvändiga eskorten mot Siljansbygden. Målet för färden var givetvis Orsa, men på vägen kunde ett kort stopp ge den gode Trump något mer att grunna över. Fikapausen sker i Rättvik. Nu var Mr Trump i högform igen, som det heter ”käften var igång” hans röst fyllde hela Fricks konditori, ingen annan fick en syl i vädret. Jo, till slut höjde servitrisen (av alla) rösten och konstaterade: ”Herrn bör nog pusta ut uppe på Berget och träna sig i att hålla käften. Just nu har du också chansen att träffa en alldeles tyst Nobelpristagare, Desmond Tutu. Han är där på retreat – ja, då är man tyst i tre dagar i rad!”

Nej, ett sådant tilltag kunde inte Mr Trump tänka sig. Men, han skulle snart råka ut för fler kullor! Färden drog vidare mot Orsa. Där hade kullorna och masarna redan en glad musikalisk jamsession! När den Trumpska kortegen väl anlände insåg musikerna snabbt situationens möjligheter. En stor Dalaensemble stämde i med:” Oh, when the Saints go marching in”. Mr Trump såg och hörde mottagandet med stigande förvåning.

Presidenten hade fått med sig en liten fusklapp för att hjälpa honom i denna exotiska färd mot Noppikoski trakter. På lappen stod ”Gran korta barr, tall långa barr”. Väl inne i den täta barrskogen kom lappen till viss användning. Men helt plötsligt fångar en ny syn Mr Trumps hela intresse, ja upphetsning.

Kommunalrådet Gullan Dahlfors höll ett kort anförande: ”Bäste Mr Trump, vi här i norra Dalarna är ett glädjefyllt och gästfritt släkte. Det märker Du redan av välkomstmusiken. Så vi undrar nu bara: Hemma i Ditt land har Du haft två stora glädjespridare, en svart man och en jude: Louis Armstrong och Danny Kay. Världen skulle nog bli lite bättre om Du själv kunde göra sammalunda och sprida lite glädje! Nåväl, för att Du skall förstå vår gästfrihet mer konkret ska nu vår egen generalmajor Gifting ta Dig på en tur upp i Orsa finnmark.”

Så var den nyutnämnde generalmajoren åter i selen. Med några få mannar ur kompaniet ledsagades Mr Trump in mot finnskogen. Presidenten hade fått med sig en liten fusklapp för att hjälpa honom i denna exotiska färd mot Noppikoski trakter. På lappen stod ”Gran korta barr, tall långa barr”. Väl inne i den täta barrskogen kom lappen till viss användning. Men helt plötsligt fångar en ny syn Mr Trumps hela intresse, ja upphetsning.

Framför honom skådar han en högrest kvinna, med de yppiga behagen endast dolda av ett rödblont hårsvall som räcker ned till marken. Ett par blågröna, glittrande ögon tittar på honom och med ena handen vinkar hon, kom. Trump ökar stegen och lämnar Orsa kompani och generalmajor Gifting efter sig. När han är på några få meters avstånd från kvinnan vänder hon ryggen mot honom. Upprördheten och förvirringen stegras, ryggen är en ihålig gammal ekstam! Bara en meter från målet snubblar Trump på en rot och faller handlöst rakt in i den ihåliga stammen. När han landat bland ekoxar inne i stammen sluter sig denna och skogshuldran rätar på ryggen. Hon ser nu ut som en av konstnären Anders Zorns kullor, men av president Donald Trump syns inte längre ett spår!

Stig Morling

Fotnot: Artikelförfattaren är normalt sammankallande i stora Krokodiljägarsällskapet, som utsett Mr Donald Trump till årets krokodil för två år sedan: ”Stor käft och inga öron”!