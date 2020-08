När tredje riket var ett turistparadis

Något som säkerligen förvånar många är att det nazistiska Tyskland under 1930-talet utvecklades till ett av Europas mest uppskattade turistländer och att resandet pågick fram till utbrottet av det andra världskriget i september 1939.

Om denna tid, om dess resandeströmmar, med kortare avsnitt även om tjugotalet liksom om kriget, har Julia Boyd skrivit en omfattande, detaljrik intresseväckande och läsvärd skildring, Turister i tredje riket. Författarinnan är engelska och boken har ett tydligt brittiskt perspektiv, det är främst engelska men även amerikanska resenärers upplevelser som skildras.

Boken bygger på ett omfattande källmaterial i form av brev, dagböcker, tidningsartiklar och andra reseberättelser, som redovisas noggrant. i bokens källförteckning. Boken har av naturliga skäl ett tydligt anglosaxiskt perspektiv men självfallet även en stor allmängiltighet hur det av nazisterna styrda Tyskland upplevdes av främmande besökare.

Det allra mest intressanta är dessa skildringars autenticitet, det är redogörelser direkt från den dåtida verkligheten, skrivna långt innan alla satt med ett facit i hand, en mängd nedslag i verkligheten utan att ha friserats av vetskapen om vad som sedan skulle komma att ske. När boken kom ut i England för ett par år sedan kan jag tänka mig att en och annan läsare satte sitt afternoon-tea i vrångstrupen!

Under tjugotalet fanns en klar skillnad i hur två av de främsta segrarmakterna från första världskriget, England och Frankrike, såg på det besegrade Tyskland. Många engelsmän ansåg att de för Tyskland hårda villkoren i den s k Versailles-freden, inte minst de gigantiska krigsskadestånd Tyskland skulle betala, var alltför hårda.

Det fanns en klar skillnad hur engelsmännen respektive fransmännen uppfattades av tyskarna, engelsmännen sågs med välvilja, ett brödrafolk, rentav som möjliga allierade i ett framtida krig mot Frankrike.

Många av såväl turister som resenärer med ambitionen att göra mer grundläggande reportage från landet, uppfattade länge, i stort sett under hela trettiotalet, tyskarna som påfallande öppna, vänliga, välkomnande.

Det var några, men rätt få, som började oroa sig redan när nazisternas bokbål brann, 1933-34. Egentligen var det först med den s k Kristallnatten i november 1938, då mängder av judar mördades eller fördes bort till koncentrationsläger, judiska butiker och varuhus plundrades och slogs sönder av nazistisk pöbel, som de flesta av besökarna började förstå vad den nazistiska rörelsen innebar för Tyskland och vad den kunde medföra för världen. Likaså blev nazisternas svek mot Münchenöverenskommelsen från 1938 en ögonöppnare.

Nazi-Tyskland arrangerade både vinter- och sommarolympiaderna 1936. Dessa spel blev, precis som den tyska avsikten var, stora propagandanummer för regimen. Många lät sig hänföras, arrangemangen var skickligt genomförda, scenografin lysande, inkvarteringen för såväl tävlande som gäster påkostad.

Norska tidningar frågade sig om konståkningsstjärnan Sonia Henie var nazist sedan hon i spelen i Garmisch entusiastiskt gjort Hitlerhälsningen. Under sommarolympiaden var den svenske upptäcktsresanden Sven Hedin, stor Hitler-vän, liksom arvprinsen Gustaf Adolf celebra hedersgäster vilket Julia Boyd framhåller. Under olympiaden i Berlin var alla antisemitiska anslag och inslag nogsamt bortrensade från stadsmiljön men togs fram igen så snart spelen var över.

Än mer förvånande, än den allmänt naiva synen på nazismen, var att de nazistiska s k Rikspartidagarna i Nürnberg som hölls i september varje år, lockade prominenta gäster från både England och USA. Till dessa bländande – och skrämmande- välregisserade föreställningar sökte sig bland andra höga kyrkoledare, politiker, och ambassadörer. Förvånansvärt få såg bortom skådespelet och drog slutsatser av vad denna fanatism och militarism skulle kunna innebära för världen.

Det fanns en frapperande och tydlig antisemitism hos en del framträdande engelska besökare; en del var till och med starkt nazi-anstuckna som Unity Mitford, en i en känd systerskara från en högadlig familj, liksom Hertigen av Windsor, den abdikerade engelske kungen Edward VIII som ofta besökte Tyskland.

Det som överraskar mig mest i Julia Boyds framställning är utländska besökares skildringar av rikskanslern Adolf Hitler. Gäster, som i olika sammanhang träffat honom, framhåller hur han uppfattas som en blygsam, tillbakadragen, hövlig, vänlig och charmerande person; han uppfattas även som en sann fredsvän.

Detta är ju inte bara förvånande utan rent anmärkningsvärt eftersom Hitlers tal vid olika massmöten tidigt sändes ut på radio över många länder i Europa. Dessa tal präglades väl knappast av tillbakadragenhet och fredsvilja!

Göran Kastlund

Recensionsfakta:

Turister i tredje riket (Travellers in the Third Reich) av Julia Boyd

Översättning av Manne Svensson

Utgiven av Albert Bonniers förlag