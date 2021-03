Nära ny skräll för Mora – misstänkt utvisning avgörande: "Alla gör misstag"

Precis som i den första kvartsfinalen var det Björklöven som startade matchen klart piggast, och pressade tillbaka Mora stundvis. Skottövertaget var stort för Björklöven som var framme med ett flertal farligheter.

Mora tog sig fram stötvis men hade svårt att etablera sig under längre stunder i Björklövens zon. 1-0 till hemmalaget kom signifikativt genom Alex Hutchings som bombade in ledningen från blålinjen när Alexander Wiklund stod rakt i ansiktet på Matteus Ward som inte såg ett knyst.

Det fortsatte att vara Björklöven för hela slanten i inledningen av den andra perioden, men det var Mora som gjorde det första målet genom en riktig kanon från Oscar Eklind. Björklöven kunde snabbt replikera och tog ledningen på nytt genom Pontus Andreasson som satte Björklöven i förarsätet genom att sprätta upp pucken högt i mål från nära håll.

Johan Larsson stänkte in Moras kvittering till 2-2 i power play med ett direktskott efter ett fint genomspel rakt igenom slottet från Daniel Ljunggren. Den mackan var en av matchens behållningar.

Efter målet tog Mora kommandot för en stund och gjorde några av sina bästa minuter i matchen. I box play trampade dessutom Oscar Eklind järnet efter pucken, och blev fri med Kevin Poulin. Väl där kunde han med en elegant dragning sätta 2-3 för Mora.

–Det här är jäkligt kul. Vi sköt för lite i första perioden och måste skjuta för att göra mål. Jag försöker bara ta pucken dit, och röra på fötterna. säger Oscar Eklind själv till C More under matchen.

Björklöven öppnade den tredje perioden urstarkt, och Mora hade svårt att ta sig ur den egna zonen under de första fem minuterna av perioden. Efter ett monumentalt tryck av Björklöven kunde Tyler Vesel, fullt rättvist, kvittera till 3-3, ett resultat som stod sig perioden ut.

Övertid väntade, och den hann knapp starta innan Alexander Wiklund och Viktor Larsson hamnade i luven på varandra. Det hela slutade med ett ordentligt slagsmål, där båda spelarna fick lämna isen med matchstraff som följd. Bara minuten senare kunder Gustav Possler avgöra matchen, genom att peta in vinstmålet under Matteus Ward. Men situationen föranleddes av en misstänkt utvisning, där Axel Ottosson krokade i Simon Johansson som föll i isen, vilket Johan Hedberg uppmärksammade i slutet.

– Det är hockey och alla gör vi misstag. Men jag tycker att Björklöven tar en rättvis seger i dag. Vi krigar för varandra men Björklöven är intensiva och fick oss på rygg en hel del, de var skickliga i anfallszonen, säger Johan Hedberg till C More.

Då matchen slutade med en seger till Björklöven med 4-3, innebär det att matchserien nu är kvitterad till 1-1. Nästa match spelas hemma i Mora, i Smidjegrav Arena på fredag.

Matchens retsticka

Lukas Wernblom. Som redan från start retade gallfeber på hela Björklövens avbytarbänk. Löven-båset ställde sig upp efter att Wernblom "fastnat" med klubban mellan skridskorna på J.T Brown. Wernblom fortsatte att markera sin närvaro genom att hånle framför Björklövenspelarna efter Oscar Eklinds kvittering i andra perioden. Både utvisad och fick med sig utvisningar.

Matchens mest hängivna

Supportrarna som dragit med sig en släpvagn och tv utanför A3 Arena i Umeå. Där, i mörkret hejade de ivrigt fram sitt Björklöven. För att kunna koppla upp sig och se matchen hade fansen kopplat in teven via en närliggande motorvärmarstolpe. Fiffigt!

Mora IK:s tre bästa

Oscar Eklind

Han är lång, stor och ståtlig. Påminner lite om Pierre Engvall när han dominerade i det Mora som avancerade till SHL. Två fina mål blev det också, och som vanligt hårt arbete. En av de bättre på isen.

Lukas Wernblom

Wernblom är en spelare som växer i slutspelet. Är med sin energirika och enerverande spelstil hemsk att möta. Retade vid ett flertal tillfällen upp stora delar av Björklövens lag. Spelar hela tiden på gränsen.

Matteus Ward

Spelade stort, och fint. Gjorde många avgörande räddningar i den första perioden och höll där och då kvar Mora i matchen. Så här bra måste Ward spela om Mora ska fortsätta vinna matcher mot Björklöven. Hade motat 44 skott efter tre spelade perioder.

►Matchfakta/Hockeyallsvenskan kvartsfinal 2:5

IF Björklöven–Mora IK 4–3 (1–0, 1–3, 1–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (14.15) Alex Hutchings (Zach Palmquist, Tyler Vesel) spel fem mot fyra.Andra perioden: 1–1 (05.16) Oscar Eklind (Ludvig Larsson, Mattias Nörstebö), 2–1 (08.24) Pontus Andreasson (Olle Liss, J.T Brown), 2–2 (13.45) Johan Persson (Daniel Ljunggren, Mattias Nörstebö) spel fem mot fyra, 2–3 (17.24) Oscar Eklind spel fyra mot fem.

Tredje perioden: 3–3 (08.38) Tyler Vesel (Alex Hutchings, Alexander Deilert).

Fjärde perioden: 4–3 (02.17) Gustav Possler (J.T Brown, Zach Palmquist).

Skott: 45–21 (13–5, 16–12, 15–4, 1–0)

Utvisningar: IFB: 2x2, 1x5, 1x20.

MIK: 5x2, 1x5, 1x20.

Domare: Daniel Eriksson, Filip Sandstedt.

Publik: 8.

Mora IK i A3 Arena: Matteus Ward (Olof Lindbom) – Mattias Nörstebö, Simon Johansson, Måns Carlsson, Daniel Ljunggren, Johan Persson – Kristoffer Gunnarsson, Viktor Larsson, Lukas Wernblom, Ludvig Larsson, Oscar Eklind – Isak Pantzare, Alexander Lundqvist, Nils Thomasson, Robin Johansson, Isac Andersson – Emil Lothström, Isak Garfvé, Charles Eklund – Isac Heens.

Domare: Daniel Eriksson, Filip Sandstedt

Publik: 8.