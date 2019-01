Byggherre i Dalarna har 34 långivare efter sig: "Tyvärr har de här stackars människorna fått lida"

I oktober 2016 tog Avesta kommun och företaget SHC Avesta AB ett gemensamt spadtag för att visa att bygget av ett 30-tal nya bostäder hade startat. Arbetet tog fart och under 2017 färdigställdes 20 nya hyresrätter i fem faluröda hus intill polisstationen i Avesta och SHC köpte fastigheten av Avesta kommun.

I planerna fanns även att SHC skulle bygga 13 hyreslägenheter på två obebyggda tomter längs Corneliusgatan under 2017. Här har det satts upp ett staket runt fastigheterna där det inte har byggts något sedan ett hyreshus brann ned 2004.

– Det har gått lite i stå. Det jag kan gissa är anledningen är att hela finansieringen till samtliga bostäder i Sverige har ju tippat över ända i och med att de statliga bidragen har försvunnit. Sedan vet jag inte mer än så, säger Avesta kommuns markchef Ulf Lademyr.

SHC Avesta leds av vd:n John Björn. Han är även vd för ett företag som har planer på att bygga flerbostadshus i centrala Smedjebacken, på en fastighet längs Allégatan, 100 meter från Vasatorget, och två fastigheter längs Kyrkogatan. Det är snart två år sedan SHC tecknade ett reservationsavtal om att bygga flerbostadshus på fastigheterna. I mars/april löper avtalet ut. Än så länge har kommunen inte fått in någon ansökan om bygglov.

Hösten 2016 gick företaget SHC Avesta, som ägs av John Björn, ut med ett prospekt där företaget ville få in 17 miljoner kronor för att finansiera bygget av 35 lägenheter i Avesta. I materialet fanns skisser på de planerade husen längs Kungsgatan och Corneliusgatan.

Pengarna skulle betalas in 7 oktober 2016 och återbetalas 7 oktober 2017 enligt prospektet, och de som köpte obligationen skulle få tio procents ränta, minsta insats var 50000 kronor.

Tidningen har talat med en anhörig till en kvinna som investerade 50000 kronor. Hon har väntat i drygt ett år på att få tillbaka sina pengar.

– Hon är besviken över att hon inte har fått tillbaka något. Samtidigt tycker hon synd om säljarna som har fått ekonomiska problem, säger den anhörige.

Hon har gjort en anmälan till Kronofogden för att få tillbaka sina 50000 kronor. Hon är inte ensam. 33 andra har kontaktat Kronofogden i samma ärende. Enligt myndigheten kräver drygt 20 personer tillbaka 50000 kronor var, ett tiotal personer vill ha återbetalt 100000 kronor, en person 200000, en person 250000 och en person 1 miljon kronor. Sammanlagt vill de ha tillbaka drygt 3 miljoner kronor från John Björn, enligt uppgift från Kronofogden på måndagen.

Enligt prospektet ville SHC Avesta få in 17 miljoner kronor. Så mycket blev det inte. John Björn säger att 11,7 miljoner kronor kom in via obligationslånet. En stor del har återbetalats. I somras fick en långivare tillbaka tre miljoner kronor, men 34 privatpersoner och företag har ännu inte fått tillbaka sina pengar. Sammanlagt vill de ha 3,4 miljoner kronor plus ränta.

Det löses snart, vilken dag som helst. Tyvärr har de här stackars människorna fått lida och fått vänta

Obligationsköparna ligger på för att få tillbaka pengarna. Camilla Bergwall Nilsson är vd för Nord fondkommission. Hon var ordförande för ett möte för fordringsägarna som höll i Stockholm i juni 2018. Hon bekräftar att obligationslånet ännu inte har återbetalats.

– Ja, vi för dialoger med emittenten att de måste lösa det här omgående. De verkar ha en plan. Vi får se om den planen håller, säger Camilla Bergwall Nilsson.

John Björn lovar att pengarna ska betalas tillbaka till alla obligationsköpare inom kort.

– Det löses snart, vilken dag som helst. Tyvärr har de här stackars människorna fått lida och fått vänta, men å andra sidan har de fått extra bra räntebetalningar och de har fått utbetalda räntor till och med 7 november. Nu är inte det någon tröst, har man fått en tid då ska man leverera och det är absolut ingen ursäkt, men vi har inte klarat det helt enkelt. Nu kan vi bara göra rätt för oss. säger John Björn.

Anledningen var att byggföretaget hamnade i en tvist med en entreprenör.

Oenigheten gällde om entreprenören levererat det som var utlovat vid bygget i Avesta. Hösten 2018 kom de överens i tingsrätten om hur mycket SHC Avesta skulle betala.

John Björn har gått i personlig borgen för skulderna gentemot köparna av obligationslånen.

För att kunna klara sina åtaganden har företaget bytt finansiär.

– Det är en kombination av banker och investmentbolag, säger John Björn.

SHC hamnade i en finansiell kris i samband med tvisten med byggaren.

Det vi gör i Avesta är en liten del av det vi ska göra, men en viktig del

– Om man inte betalar slutfakturan på grund av att man är oense, ställs allting på håll, det finns ingen värderingsman och ingen bank. Nu har vi rett ut allt. Vi har kommit överens med byggaren och vi har en ny finansiär, säger John Björn.

Han tror att byggena i Avesta och i Smedjebacken ska vara färdiga under 2019.

– Det vi gör i Avesta är en liten del av det vi ska göra, men en viktig del. Dels för att jag kommer därifrån. Dels för att vi har lovat att vi ska slutföra det. Vi håller i rådande stund på att skriva ett samarbetsavtal med ett nytt företag i Mälardalen som ska stötta oss i produktionen, säger han.

I Smedjebacken har de startat projektet.

– Vi skulle egentligen varit igång med bygget där. Men eftersom vi fick de här problemen med våra partners har det dragit ut på tiden, säger John Björn.

Han uppger att SHC ska söka bygglov innan reservationstiden löper ut om två månader.

SHC Avesta byggde klart 20 lägenheter i Avesta 2017 och där är företaget hyresvärd.

Det är bara att göra om och göra rätt och lära sig

– Det kan man säga. Det är inte vi som ska vara det. Planen är att vi ska ha ett team som ska sköta förvaltningen och det teamet har inte heller kommit på plats. På grund av att vi har gått fel och vi ligger efter i tidsplaner. Alla tvister resulterar i att det blir problem, säger John Björn.

För hyresgästerna som flyttade in i det nybyggda husen i Avesta har det varit en del problem. Det har varit för varmt i lägenheter och snö har fastnat i trätrappor. SHC arbetar för att lösa bekymren.

– Det är bara att göra om och göra rätt och lära sig, säger John Björn.