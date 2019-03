Hyresvärdar i Borlänge kommun hotar oftare med vräkning

Borlänge hamnar på plats tre efter Oxelösund och Täby i en sammanställning gjord av Hyresgästföreningens medlemstidning Hem&Hyra. Diagrammet visar var hyresvärdarna oftast påbörjar vräkningsärenden per tusen lägenheter.

I hela Sverige fick totalt sett Kronofogden in drygt 22 400 ansökningar om att påbörja vräkningsärenden under 2018.

Av de totalt 36,8 stycken ansökningar om avhysningar, som kom in från hyresvärdar i Borlänge kommun under 2018 fick 8,7 personer per tusen lägenheter utslag om avhysning.

Även Avesta och Orsa är med på listan. För Avestas del visar siffran på 34,8 stycken ansökningar om avhysningar och för Orsas del 24,7 ansökningar.

I Avesta verkställdes totalt 14,4 stycken utslag och i Orsa 9,9 stycken.

Johan Krantz, analytiker på Kronofogden säger att när vräkningsärendet nått dem skuldsatta har många av dem redan agerat.

– Då blir det mycket mer verkligt. Vårt varumärke är betalningsframkallande (Kronofogden reds.anm). När någon får ekonomiska problem handlar det om prioritering och det måste vara hyran. Resten får gå åt sidan.

Vad kan hyresvärden göra?

– När ett lägenhetskontrakt bryts är hyresvärden skyldig att informera Socialtjänsten. Genom att skapa ett nätverk där hyresvärdar och Socialtjänsten samverkar kan de tillsammans agera tidigt i vräkningsprocessen, säger Krantz.

Totalt fick 343 personer ansökan om avhysning avseende betalningsföreläggande i Borlänge kommun under 2018. Något högre än året innan på totalt 320 personer. Av dem var det 81 stycken som fick utslag om avhysning. I nästa steg fick 48 personer ansökning om vräkning som i slutändan resulterade i att totalt 28 personer vräktes.

Statistiken från Kronofogden visar att hyresvärdar i Borlänge kommun påbörjade 5,2 vräkningsärenden per 1000 lägenheter under 2018. Antalet genomförda vräkningar per 1000 lägenheter det året var tre stycken.

Johan Krantz betonar att man ska våga ringa sin hyresvärd i tid för att kunna ha chansen att rädda sitt hyreskontrakt.

– Oftast går det att nå en lösning. Genom en avbetalningsplan. Lite olika beroende på hur hyresvärdar jobbar. Vissa är tidigt i processen. Det är lättare att vräka någon om man har en obetald hyra men visar individen på att klara av betalningen på ett annat sätt genom t.ex. socialtjänsten eller dennes ekonomiska prioritering så kan man komma undan, avslutar Johan Krantz.