LIF-basens oro för "mellofesten": "Har inte råd med det här egentligen”"

Det har gått några timmar efter att SVT presenterat orterna för årets Melodifestivalturné och många jublade.

För fjärde gången är Leksand en av platserna för vinterns största evenemangscirkus som på bästa sändningstid kablar ut landets största underhållningsprogram inför mångmiljonpublik hemma i tv-sofforna.

– Det är ett stort evenemang. Det största man kan ha i Sverige vintertid. Det innebär väldigt mycket folk och väldigt mycket anpassningar runt loger, omklädningsrum och sånt. Det är ett stort event för Leksands IF och hela bygden, säger Magnus Proos.

Många har jublat över att Mellofesten återigen drar in i länet – de flesta utom kanske just Leksands IF.

– Jag har suttit här i tre år nu och grisat mig ikapp ekonomiskt för att vi ska gå plus/minus noll. Att då ta ett beslut i den andan att vi tvingas ta en förlust på ett sånt här event ... Det svider i hjärtet på mig kan jag säga, säger Magnus Proos.

Det är en ansträngt läge att driva en elitklubb i ishockey idag i landets näst högsta serie.

Därför var det nära att Leksand över huvud taget aldrig hade blivit aktuellt för Melodifestivalen 2019.

– Det var nära att det blev en "Björn Skifs" till. Det var oerhört nära att vi sa nej till Melodifestivalen. Det kan jag säga, säger Magnus Proos.

När allt kom till kritan var det bara timmar bort att hela drömeventet skickades ner i papperskorgen.

– Jag skrev på papperet 20.00 kvällen före vi skulle lämna besked. Så nära var det. Jag var ytterst tveksam för Leksands IF:s räkning. Det var mer nära att säga nej än ja.

Bakgrunden handlar om ekonomi och möjligheten att dra runt ett evenemang av den här storleken för arenaägare.

Att som förening äga sin egen arena, och samtidigt vara eventarrangör på en högst konkurrensutsatt marknad, har visat sig vara en svår ekvation att få ihop.

I dagsläget ser Leksands IF ut att göra en ansenlig förlust på att tacka ja till Melodifestivalen.

– Vi har inte råd med det här egentligen. Att vi själva drar lasset i kommunen för evenemang sedan inte tjänar pengar, det känns inte bra. Däremot kommer arenanamnet, reklamen vi har i arenan, alla hotell och boenden att få ett våldsamt uppsving. Andra tjänar stora pengar på att vi ordnar ett evenemang – men vi tar en förlust.

Många näringsidkare i och runt Leksand och Leksands IF har legat på för att få arrangemanget.

– Det är en press på oss. Sedan har jag inget bekymmer med att säga nej som jag gjorde till Björn Skifs. Nu är det upp till bygdens bolag och intressenter att sluta upp bakom oss.

Efter flera långa samtal valde ändå Magnus Proos på att säga ja till eventet.

–Genom möten har jag fått vissa indikationer på att det finns något mer bolag som tycker det här är bra eftersom de tjänar så mycket pengar på det här. Men, jag hade gärna sett att fler var villiga att hjälpa till. Vi har ett stort bekymmer.

I dagsläget har Leksans IF inget fungerande arenagolv – vilket väckte stora rubriker när Björn Skifs aldrig dök upp i länet eftersom Tegera Arena ratat honom.

Det förra golvet är obrukbart och nedslitet.

– Vi tackade nej till Björn Skifs på grund av att vi inte har något golv. Sedan anser många av bygdens bolag att det här är viktigt. Men, att Leksands IF inte får in några pengar på det här kanske man inte tänker på.

Ett nytt arenagolv skulle kosta runt två miljoner kronor – pengar föreningen inte har i dagsläget.

– För att klara det här måste fler bolag och kommunen hjälpa Leksands IF annars är det här sista evenemanget i Tegera Arena.

Hur löser ni golvet till Melodifestivalen?

– Vi ska försöka hyra in ett golv för det eller så köper vi in ett för framtiden. Men, det beror på lite vilket gensvar vi får.

För tre år sedan, 2015, gjorde Leksands IF och dåvarande vd, Kjell Kruse, en nysatsning på event.

Målet var att ha tio stycken under året med en publik på minst 5 000 per gång.

Man plockade bland annat in artister som Magnus Uggla, Zara Larsson, och Robert Gustavsson.

– När Kjell Kruse var här hade vi ett samarbete mellan Leksands IF, Dalhalla och Leksand resort. Vi skapade ett samarbete för att försöka få till det. Men, de evenemang vi höll i den konstellationen gick med förlust, allihop! Det föll. All heder åt Dalhalla och Leksand Resort var med och försökte.

Trots att föreningen mer eller mindre sysslade med välgörenhet gick eventen inte ihop.– Vi höll med huset gratis, därefter delade vi på förlusten i övrigt. Vi gjorde bort oss fullständigt på de evenemangen. Vi behöver en väldigt mycket bredare uppslutning för att klara såna evenemang.

Hur realistiskt är det att vara den där eventaktören?

– Jag är positiv. Men, det krävs en bredare uppslutning. Leksands IF med vår uppslutning klarar inte att stå för det här själv. Magnus Proos är inne på att föreningen kanske inte ska hålla i själva eventen.

– Vi är okej på att driva hockey och hockeyutbildning, men Leksands IF kanske inte ska driva eventbolag. Vi har en lokal vi kan hyra ut, men det kanske är någon annan som ska ta hand om eventen. Huset kostar 20 miljoner per år att driva. Idag får vi inte i närheten av de summor vi behöver för att ens gå ihop.

Ekonomin är generellt sett ansträngd även om klubben gjort vinster på mellan en till två miljoner per säsong.

– Vi har snålat. Vi har inte gjort det för skojs skull utan för att vi är riktigt fattiga. Vi har gått plus tre år i rad, men det är inga tio miljoners plus direkt. Sammanlagt har vi snittat på 1,5 miljoners plus per år och det räcker inte. Ska vi ta fram två miljoner för att köpa ett arena golv sedan driva evenemang vi gör förlust på? Det är jag högst tveksam till kan jag säga.

Under de tre senaste åren har föreningen jobbat stenhårt med kostnadskontroll.

– Sedan Kjell Kruse och Tore Jobs började har vi sänkt mycket av kostnaderna. Kruse hade rätt i mycket och koll på siffrorna. Vi har sänkt driftkostnaderna med fem miljoner per år under de här tre åren sedan Kjell inledde arbetet. Vi har sänkt arenakostnaderna med ungefär 14 000 kronor per dygn sedan 2015.

Melodifestivalfesten kommer till Leksand – men riskerar att lämna en surdeg efter sig.

– Går det här back 200 000 kronor, det måste jag ta bort på antalet lärare under skoltid. Eller en halvtidsstjänst på något annat. Det får konsekvenser för verksamheten om vi drar på oss förluster.

Trots läget har Leksands IF ändå valt att satsa.

– Vi vill öka attraktionskraften för hela länet. Att ha bra event ökar attraktionskraften. Vi får hit mer folk, det blir lättare för företagen även i Falun och Borlänge att anställa duktiga människor, säger Magnus Proos och fortsätter:

– Leksand har en befolkningstillväxt. Det är enklare för Clas Ohlson, Ejendals, Leksandsbröd, pvj Nils Skoglund att anställa personal. Genom hockeyn och de evenemang vi skapar bidrar vi till en attraktivare bygd. Men, om nu alla andra tjänar pengar – men inte vill dela med sig mer till oss blir det här omöjligt.

Men, som ekvationen fortfarande ser ut finns en förlorare.

– Nu blir det succé för hela bygden. Jag tar mitt ansvar som skattebetalare i kommunen, att vi ska få den här möjligheten, men det är Leksands IF som står med risken och förlusten just nu.