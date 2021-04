Närmare 65 000 har fått första dosen - över 16 000 har fått andra

Efter en omfattande granskning rekommenderar Folkhälsomyndigheten att Astra Zenecas vaccin ska erbjudas till personer som är 65 år och äldre (födda 1956 eller tidigare).

– Det är äldre personer som löper störst risk att bli allvarligt sjuka och avlida i covid-19. Det här vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig covid-19 redan efter en dos och minskar smittrisken mot spridningen av covid-19 i hela samhället, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare i ett pressmeddelande från Region Dalarna på torsdagen.

I mitten av mars pausade användningen av Astra Zeneca-vaccinet på grund av ett fåtal fallrapporter om allvarliga blodproppar i kombination med blödning hade rapporterats in.

– Den absoluta majoriteten av de som har fått den ovanliga allvarliga biverkningen med proppar i kombination med låga blodplättar har varit yngre än 60 år, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare i regionen.

Beslutet om att återuppta vaccinationerna med Astra Zeneca-vaccinet är grundat på den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utlåtande och avstämt med experter i både Sverige och andra länder. Den omfattande utredningen påvisar inte någon ökning av blodproppar hos vaccinerade personer. I Europa har Astra Zenecas vaccin getts i över 20 miljoner doser.

I veckan gick informationsmaterial ut på 18 olika språk om vaccination och att 65 plus nu kan boka in sig för vaccinering mot covid-19. Informationen sprids via kommunerna och intresseorganisationer, samt av Region Dalarna.

– Det viktigt att vi når ut med information om vaccination till alla målgrupper, även de som inte har svenska som modersmål, säger Henrik Pederby, kommunikationsdirektör i Region Dalarna.

FAKTA: Så många är vaccinerade mot covid-19

➤ Så många är vaccinerade mot covid-19 i Dalarna

➤ Så många har fått en första dos: 64 701*

➤ Varav 16 237* har fått en andra dos också

*Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer.

Källa: Region Dalarna