Nästan 6 000 i länet har fått andra vaccindosen – 80-plussare får kallelse via brev eller telefon

I förra veckans rapport hade 2 677 personer i länet fått den andra vaccindosen. I den senaste lägesrapporten, som kom torsdag den 11 februari, så har nu 5995 personer vaccinerats med den andra dosen.

Ytterligare 10 511 personer som vaccinerats en gång väntar på att få sin andra vaccindos.

I pressmeddelandet tydliggörs tidsplanen för vaccineringen mot covid-19 i Dalarna.

Fas 2: 65 år och äldre vaccineras under februari till och med april – observera att de är de äldsta i gruppen som kommer att vaccineras först.

Fas 3: Övriga riskgrupper vaccineras under april till och med maj.

Fas 4: Allmänheten vaccineras under maj till och med juli.

”Hög ålder är den tydligaste riskfaktorn. Vi kommer därför börja med att kalla de som är 80 år och äldre först via brev eller telefon”, säger smittskyddsläkare Anders Lindblom, i pressmeddelandet.

Därefter kommer de som är mellan 65 och 79 år själv kunna boka tid genom att logga in på 1177.se. De som inte kan boka via e-tjänsterna får hjälp via telefon.

Region Dalarna kommer att informera när det går att boka tid för vaccination.

De tillgängliga vaccinen har också effekt mot den brittiska virusvarianten. Den muterade varianten kan vara mer smittsam.

”Oavsett hur smittsamt virusvarianten är så är riktlinjerna för att förhindra smittspridning desamma – håll avstånd, tvätta händer ofta, stanna hemma om du känner det minsta symtom och prov ta dig”, säger Anders Lindblom.

Det blir också konsekvenser efter besked om försenade leveranser från företaget Moderna.

”Beskedet om förseningar i leveranser innebär förändringar på kort sikt. Längre fram kommer vi att få ökade vaccinleveranser vilket gör att detta besked inte påverkar Region Dalarnas tidplan på längre sikt”, säger Olof Ehrs, vaccinsamordnare.