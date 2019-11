Näste man till rakning – Falu BS nye klubbchef om turbulensen och tuffa målsättningen: "Vill spela slutspel"

SE MATCHEN Falu BS–Tellus här

För 20 år sedan spelade Falu BS SM-final på Studenternas.

Men framgången kom till ett högt pris. När ryssarna Valeri Grachev och Sergei Obuhov försvann försvann också chansen att ta sig förbi kvartsfinal i SM – och kostnaden för 90-talsshowen kunde klubben till slut inte bära.

2013 gick Falu Bollsällskap bandy i konkurs och återuppstod som Falu Bandysällskap.

Det anrika klubbmärket kunde därmed leva kvar och bara fem år senare var Falu BS tillbaka i elitserien.

Men återkomsten blev ett brutalt uppvaknande till en ny tid – och i vårregnet på Lugnets Isstadion den 13 mars åkte klubben ur, trots 5–1-seger i kvalserieepilogen mot ett redan elitserieklart AIK.

På läktaren stod en 28-årig Härnösandskille, som de senaste åren verkat som sportchef i norska storklubben Ready, och längtade "hem".

Nästan åtta månader senare har Nicklas Andersson hunnit jobba tre månader som klubbchef och när Lugnets Isstadion på nytt står rustad för match är det med ett hopp om bättre tider igen.

– Jag tror att att man ramlade ur var väldigt surt såklart och hade vi behållit platsen så hade vi klarat det galant också. Men det finns inget ont som inte har något gott med sig och det gäller att se möjligheterna. Och nu fick vi möjligheten att se på organisationen ytterligare en gång med ett års färsk erfarenhet av hur det är att spela i elitserien, säger han.

Man skulle kunna påstå att Falu BS är Ready.

Eller åtminstone ska bli.

– I Ready var det ett väldigt stort fokus på ungdomssidan, medan det här i Falu BS kanske har varit mer fokus på seniorsidan. Och elitlaget vet jag har en väldigt väl fungerande verksamhet, som jag inte lägger mig i, utan det är framför allt på ungdomssidan jag ser att jag kan bidra.

Det handlar om redan etablerade grepp som Kids on Ice, där klubben bussar in fritidsbarn som får testa på spelet under vardagar, och Skridskokul, där föreningen tar hand om barnen på lördagsförmiddagarna samtidigt som föräldrarna har möjlighet att utöva andra aktiviteter på Lugnetområdet, men även om att ta ett nytt grepp kring föreningens ungdomslag.

– Vi har börjat syna väldigt noggrant hur organisationen ser ut, hur ungdomsverksamheten ser ut. Vad har man haft för dialog med medlemmar och med ledare? Och där tror jag att vi behöver bli mycket mer moderna och behöver jobba mycket proffsigare i kontakt med spelare och ledare och föräldrar för att vi ska kännas som en förening, så att varje lag inte blir en egen, säger Andersson.

– Vi hade ett ungdomsmöte för inte alltför länge sedan och det var efterlängtat och där kände vi att det verkligen är ett steg i rätt riktning att få ihop det och få en kommunikation den vägen också.

Målsättningen är att Skridskokul ska få ett andra steg i form av Bandykul, för att göra inslussningen till ungdomsverksamheten lättare.

– Det går i linje med förbundets idé om att utöka kraven till att även gälla ungdomssidan, att man ska ha båda delar för att klara elitlicensen.

När Falu BS nu knyter näven mot ännu ett elitserieavancemang är det med hjälp av en trupp som till stor del utgörs av egna produkter och där Tobias Andersson (2018) och Patrik Hedberg (2019) är återvändarna som personifierar den röda tråden mellan ungdoms- och seniorsidan.

– Vi har en extremt hög lägstanivå i gruppen och med de spetsspelarna vet jag inte om det ens finns något lag som har den toppen som vi har. Men det är en lång serie och det är många lag som är bra. Det kommer att bli uddamålsavgöranden säkert i varenda match. Så det blir jäkligt spännande, men känslan är jäkligt positiv, säger Nicklas Andersson.

Och med ett välpresterande representationslag så ökar intresset och gör den andra viktiga delen av en klubbchefs jobb, den att dra in pengarna, lättare.

– Intresset känns ju superbra. Vi har en relativt ny styrelse. Det är tre stycken kvar från den gamla och resten är nya, som kommer från olika håll egentligen allihopa. Så vi har väldigt bra fördelning på kunskap och erfarenheter som har gjort det väldigt naturligt att vi jobbar på varsitt håll. Sedan överlag får vi jättemycket feedback från allmänheten om att vi syns mycket och hörs mycket, att det känns som att vi har något på gång. Så det känns jättebra.

Nicklas Andersson kommer tillbaka till det där anrika klubbmärket.

– Vi i Falu Bandysällskap är ju ett varumärke i sig, det har man varit väldigt dåliga på att utnyttja tidigare vill jag vara fräck och säga. Man har säkert varit bra på det förr, men nu på senare år har man glömt det lite. Vi behöver komma ut och synas mer och sträcka ut en hand till allmänheten och till samhället med barn och ungdomar. Vi behöver visa att vi finns mycket mer än vad vi har gjort tidigare.

Den där stoltheten som fanns runt millennieskiftet och åren därefter förvaltades av två karismatiska tidigare bandytränare under en femårsperiod som ändå var relativt sett framgångsrik för Falu BS.

Jag är här för att jag ska hjälpa Falu Bandysällskap in i en ny och modern, global framtid.

Först var Anders "Mini" Berglund, tidigare tränare i både Falu BS och Vänersborg, heltidsanställd klubbdirektör från februari 2003 till februari 2005.

Sedan tillträdde Sören Persson, tidigare tränare i bland annat Boltic och Edsbyn, i mars 2005 med ansvar för såväl sporten som marknadssidan, men lämnade på grund av medicinska skäl tre år senare.

Från maj 2008 till november 2011 var Robert Larsson marknadschef innan tidigare lagledaren Lars Ingman blev klubbchef i mars 2012 men slutade bara tre månader senare då han fick ett annat jobb.

I november 2016 anställdes den första klubbchefen efter konkursen, men Jennifer Zetterberg lämnade klubben och flyttade till Stockholm mitt under avancemangssäsongen 2017/18.

Först i augusti 2019 – en hel elitseriesäsong senare – ansåg sig sedan Falu Bandysällskap moget att anställa igen.

– Man har jobbat på ideell basis i flera år nu och det är klart att det säger sig självt att det begränsar vad man klarar av att uträtta. Nu råkar det vara jag, det kunde lika gärna ha varit någon annan, men att ha en person heltidsanställd tror jag gör att det går lite fortare och jag tror att man kan jobba med fler saker samtidigt än vad man skulle kunna göra annars.

Det finns en historia av personer som har kommit och gått på din post. Hur ser du på det? Går det på sikt att vara klubbchef i Falu BS eller är det för tungt?

– Jag ser inget stopp på det. Jag tänker inte att jag ska vara här i två år och sedan ska jag göra något annat utan jag är här för att jag ska hjälpa Falu Bandysällskap in i en ny och modern, global framtid. Det har börjat väldigt bra och det känns väldigt bra och vi har en bra kommunikation i föreningen, sedan får vi se vart det landar men jag tror absolut att det går att ha en heltidsanställd och i det här fallet jag då under en längre tid. Men det är klart att det är mycket jobb. Det är inte så att man kommer hit åtta och sedan går man hem fem och sedan är det bra. Utan det är i stort sett dygnet runt, även på helger.

Vem är det som ska börja då? Jag kan inte vänta. Jag är beredd att göra det för jag hjälper gärna till.

Nicklas Andersson, vars sambo är uppväxt i Falun, är till råga på allt nybliven tvåbarnsfar.

Men när isen inte fanns på Lugnet en dryg vecka innan den bandyallsvenska premiären var han själv beredd att kliva in och köra ismaskinen för att a-laget skulle få möjligheten att träna.

– Vem är det som ska börja då? Jag kan inte vänta. Jag är beredd att göra det för jag hjälper gärna till. Jag vill göra det jag kan för att det ska bli så bra som möjligt. Det är i alla fall min väg att gå för att visa att vi som förening är beredd att göra så. Det är klart att det är lätt att det blir så när man är den enda heltidsanställda, att blir det inte gjort så gör jag det själv. Samtidigt vet jag att det är den här tiden på året det är mycket, säger han.

Nu ligger isen där – i god tid före hemmapremiären mot det andra degraderade elitserielaget, Tellus, på lördagen dessutom.

Och efter poängtappet i premiären borta mot Ljusdal, 3–3, så ökar kraven på två poäng om inte vägen tillbaka ska bli för krånglig.

För tillbaka ska Falu BS – och mer än så.

– Vi tog oss till elitserien, vi ramlade ur och nu är det liksom dags att ta nästa steg. Nu måste vi våga satsa lite till för att ta ytterligare ett kliv. Så det är en jäkligt kul tid att vara i Falu Bandysällskap och det är en jäkligt kul tid att vara med och jobba med Falu Bandysällskap och jag tror att kan vi fortsätta att bibehålla den energi vi har nu så kan det hända jäkligt mycket på ganska kort tid. Sedan när vi väl tar oss upp i elitserien med vår elitverksamhet då vill vi stanna där också. Då vill vi spela slutspel och hela den biten. Vi försöker se på hur vi kan vara förberedda i hela organisationen den dag vårt elitlag tar steget upp. Vi gör allt vi kan för att bli en förening att räkna med under lång tid framöver.

Det är väl bara en sak som stör Nicklas Andersson egentligen:

Den där hallen som det aldrig tycks bli något av.

– Ska vi kunna etablera oss i eliten och bli det topplag som vi en gång varit så krävs en hall, säger han.

– Falun som idrottsstad – och tittar man Falu BS bandy historiskt också – man kan ju tycka att det borde ha stått en hall här för längesedan. Vi hoppas kunna få en dialog för att se på vilken väg vi kan gå för att på sikt få någonting som är hållbart i längden här också. Vi gör som sagt allt för att se till att organisationen ska vara hållbar i längden, men isen behöver ju också vara det.

Nicklas Andersson återkommer till den där regnmatchen mot AIK den 13 mars.

– Det är inte så kul att betala pengar och gå in och kolla på en match när man vet att det inte går att spela på isen för att den är för dålig.