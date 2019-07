NATTENS NYHETER: Älgar på vägarna i Mora kommun – två viltolyckor inom tio minuter

Nattens nyheter

Två älgar påkörda i Mora kommun – under tio minuter. Under natten mot måndag kom det in två larm tätt inpå varandra om bilar som kolliderat med älg i Mora kommun. Det första larmet kom vid 02.05 och det andra vid 02.15.

Morgonens toppnyhet

Patientskadenämndens besked efter Pernillas självmord. Den sista mars 2017 hände det som inte fick hända, Sune och Susannes dotter Pernilla Mets tog sitt liv inne på Säters sjukhus avdelning 90 och räddningen kom för sent. Sedan dess har familjen riktat hård kritik mot vården och menar att de har ansvar för deras dotters död. Nu har de fått besked av Patientskadenämnden. "Man känner en glädje och lättnad, äntligen kan folk få veta sanningen", berättar Susanne Mets.

Sport

Melins oväntade drag hyllas. Roger Melin blev hela Leksands tränarhjälte efter kvalsegern mot Mora. En som varit i hans skor – Perra Johnsson – väljer att hylla ett specifikt beslut av Melin. "Att han går upp och spelar piano innan en av matcherna... Det är så jävla bra", säger Johnsson och skrattar.

