NATTENS NYHETER: Båt i Getbo fattade eld • Singelolycka utanför Skattungbyn • Hör Stig berätta om kampen att komma igen efter en stroke

Båt på land började brinna – lågorna hann sprida sig till hjullastare. Av okänd anledning började en båt brinna vid Getbo i Smedjebackens kommun. Innan räddningstjänsten hann släcka branden hann lågorna sprida sig till en hjullastare i närheten.

Personbil körde in i träd utanför Skattungbyn – ingen person skadad. Larmet om olyckan kom in till SOS vid 01.53 under natten mot lördag. I larmet framgick det att en personbil kört in i ett träd.

Stroken vände upp och ner på Stigs liv: "Golfen vänder det rätt igen." En januarinatt 2012 får Stig en kraftig stroke. Allt blir annorlunda. En doktor påstår bland annat att han aldrig mer kommer att kunna spela golf. "Då bestämde jag mig för att visa på det motsatta," säger Stig Olsson från Falun.

Otäck skada i daladerbyt – ambulansfärd för skyttekungen: "Han mår inte alls bra." Heta känslor, svängigt och målrikt. Daladerbyt i division 3 mellan Säters IF och Forssa BK innehöll det mesta, dessvärre också en allvarlig skada. Skyttekungen i hemmalaget, Andreas Helmersson, tvingades lämna Säters IP i ambulans med en befarad hjärnskakning." Han mår inte alls bra," säger Sätertränaren Jonas Björkgren.

