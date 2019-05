NATTENS NYHETER: Bil bärgades efter olycka på riksväg 50 • Bastu stod i lågor utanför Rättvik

Nattens nyheter

Olycksbil blockerade riksväg 50 efter att ha kört in i räcket – bilen fick bärgas. En bilist körde in i mitträcket på riksväg 50 strax söder om Myggsjön mellan Borlänge och Ludvika under natten mot fredag.

– Bilen stod ganska dumt till på en enfilig sträcka så det blev stopp i trafiken, säger Stefan Fröbom, inre befäl vid räddningstjänsten Dala Mitt.

Brand i bastu – räddningstjänsten släckte på platsen. SOS larmade på i går kväll om en brand i en bastu i Bingsjö, nordost om Rättvik. Regnet underlättade släckningen av branden.

Morgonens toppnyhet

Faluläkaren dömdes för barnporr och smygfilmning – fri att söka legitimation igen. Det slog ner som en bomb. Faluläkaren, som jobbat på minst tretton skolor, hade i flera år fotograferat och smygfilmat barn när de undersöktes. I hans datorer fanns dessutom närmare en halv miljon barnporrbilder. Nu har han suttit av fängelsestraffet och är fri att söka läkarlegitimation igen.

Sport

"Tosses" besvikelse efter förlusten: ”Jag skulle skämmas om jag var härifrån”. Ett stukat Masarna hade inget att sätta emot när Rospiggarna fick upp farten efter fyra raka förluster. 59–31 skrevs siffrorna till och en som var rejält irriterad under större delen av kvällen var Masarnas lagledare Stefan Bäckström.

– Banan är en katastrof, säger han.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med DD) eller mejla till tips@daladem.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

dalademokraten.se

E-tidningen

Följ oss på sociala medier

► Facebook ► Twitter

Ha en trevlig dag!