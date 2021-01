NATTENS NYHETER: Bil kolliderade med älg • Förare voltade på fyrhjuling • Full fyr i trävilla vid norska gränsen

Nattens nyheter

Personbil i kollision med älg – en person till sjukhus med nacksmärtor. En kollision mellan en personbil och en älg inträffade på väg 66 under lördagskvällen i Malung-Sälens kommun. Under bärgningsarbetet var väg 66 avstängd. Men vid 23.30 under lördagskvällen öppnades vägen för trafik igen. En person har förts till sjukhus med okända skador.

Fyrhjuling voltade på camping. Klockan 22.25 under lördagskvällen larmades SOS till Lumsheden i Falun kommun där en fyrhjuling voltade på en camping. Polisen misstänker föraren för rattfylleri. "Föraren blåste positivt i sållningsinstrumentet och medtogs för kroppsbesiktning", säger Olga Korpela, vakthavande befäl hos polisen.

Trävilla på ort nära norska gränsen övertänd – norsk räddningstjänst förstärkte. SOS larmades vid 02.24 under natten mot söndag om en brinnande villa på en ort i Älvdalens kommun nära den norska gränsen. – Villan var redan övertänd när räddningstjänsten kom fram, säger Mia Lorén, teamledare på SOS Alarm.

Sport

Andra raka förlusten för Falu BS – Björkman. Hemmalaget trodde de hade segern i sin hand, satsade offensivt men snubblade på detaljerna. Gästande Kalix besegrade Falu BS på hemmaplan med 7–5. "Det är en tung förlust", säger Joakim Björkman, tränare Falu BS.

