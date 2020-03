NATTENS NYHETER: E16 stängdes av på grund av brand • Flydde efter olycka – duo misstänks för brott

Nattens nyheter

Bil började brinna under färd – E16 stängdes av under släckningen. Ett fordon brann på E16 i Ornäs under natten mot lördag. Två styrkor från räddningstjänsten ryckte ut till platsen vid 02-tiden. Vägen stängdes tillfälligt av i riktning mot Falun under släckningen.

Passagerare sprang till skogs efter olycka – spårades upp av hundpatrull. Både förare och passagerare misstänks för brott efter att en personbil kört i diket mellan Hedemora och Prästhyttan sent på fredagskvällen.

Bil förstörd i brand nära hus i Hedemora: "Skadegörelse genom brand". En bil började brinna i Nibbleåsen i Hedemora under natten mot lördag. Enligt uppgifter från larmaren stod bilen några meter ifrån ett hus. Bilen blev helt utbränd och brandorsaken ska utredas.

Sport

Succéersättarens hyllning till skadade Borlänge Hockey-kaptenen: "Vi ska göra det här för honom". Lagkaptenen skadad. Då har Borlänge Hockey slutit sig samman i jakt på kvalserien till Hockeyallsvenskan. "Vi ska göra det här för honom", säger matchhjälten Philip Norberg Aspnäs efter 4–3 mot Visby/Roma.

Moratränaren om vilda forceringen i Umeå – och det snöpliga slutet på säsongen: "Killarna ska vara stolta". Ett mål i öppen kasse av Björklöven med elva sekunder kvar satte definitivt punkt för Moras sista match för säsongen. Chansen att gå vidare – den tog Västervik död på. "Vi krigade hela vägen", säger Moras tränare Tomek Valtonen.

Favoritdubbel för Kihlström och Redén – och skrälldubbel för Lillius och Svensson på Rommetravet. Daniel Redén hade två favoriter till start inom V64 på Rommetravet under fredagskvällen och med Örjan Kihlström i vagnen blev det också två segrar – efter ledning från start till mål.

