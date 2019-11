NATTENS NYHETER: Epa-förare förd till sjukhus efter olycka • Här blir det nya hastighetskameror

Nattens nyheter

Epa-förare halkade av vägen och in i träd. En epa-förare fördes med ambulans till sjukhus efter att ha kört in i ett träd på väg 799 i höjd med Berg under lördagskvällen.

Morgonens toppnyhet

Här finns det snart hastighetskameror. Snart blir ytterligare två korsningar vid en av riksvägarna i övervakad av hastighetskameror. "De kan vara igång redan innan december eller senast vid årsskiftet", säger Gabriella Gulliksson, utredare med inriktning på trafiksäkerhet, hos Trafikverket.

Sport

TV: Brages mardrömsresa till kvalreturen – reservbuss tog laget till Kalmar: "Anpassar oss". Brage klarade av att hantera motorhaveriet på väg till Småland. Nu återstår bara Kalmar FF på Guldfågeln arena i dag.

Gvido Vagul blev planens gigant när Säter slog hål på förlustspöket: "Jätteviktig vinst". Efter tre raka möten mot tufft motstånd väntade tabelljumbon RIG Falköping för Säter under lördagen. Ett möte där dalalaget lyckades plocka hem en 3–0-vinst. I dag väntar Falkenberg

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med DD) eller mejla till tips@daladem.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: dalademokraten.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter