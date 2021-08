NATTENS NYHETER: Flera olika trafikolyckor • Rykande däck skapade trafikproblem • Brinnande föremål kastades in på uteplats • Misshandel i Falun

Nattens nyheter

Personbil kolliderade med älg på väg 70 – ingen person i behov av vård. En personbil har kolliderat med en älg på väg 70 mellan Hedemora och Avesta på lördag kväll. Ingen person har kommit till skada, men älgen har enligt polisen tagit sig bort från olycksplatsen med okänt skadeläge.

Trafikolycka på E16 i höjd med Skamhed – väg stängdes av under räddningsarbetet. Det var klockan 22.23 som SOS larmades om en trafikolycka på E16 i höjd med Skamhed i Vansbro kommun. Vägen var avstängd i över en timme under räddningsarbetet.

A-traktor hamnade i diket vid Nybyn – en person förd till sjukhus. SOS larmades vid 22.33 under lördagskvällen om en trafikolycka vid Nybyn i Hedemora kommun. Enligt larmet var det flera fordon inblandade, men när räddningstjänsten kom fram var det en a-traktor som av okänd anledning hamnat i diket.

Fick brinnande föremål inslängt på uteplatsen – polisen utreder försök till mordbrand. Det var minuter innan midnatt under lördagskvällen som polisen fick in ett samtal från en person i centrala Borlänge. "Någon hade kastat in ett brinnande föremål på uteplatsen och sprungit från platsen", säger Olga Korpela, vakthavande befäl hos polisen.

Person misstänks för misshandel efter slagsmål. Polis larmades vid midnatt till en bostad i Falun där en man och en kvinna bråkade med varandra. "En av de misstänks för misshandel, men ingen frihetsberövades och ingen ska ha blivit allvarligare skadad", säger Olga Korpela, vakthavande befäl hos polisen.

Rykande fordon på väg 70 skapade problem i trafiken i höjd med Säs. Tidigt på söndagsmorgonen larmades SOS om ett brinnande fordon på väg 70 strax norr om Mora. "När räddningstjänsten anlände var det rökutveckling från ett bakhjul som förmodligen har börjat brinna under färd", säger Jessica Hagberg, teamledare på SOS Alarm som svarar för Räddningsregion Bergslagen.

