NATTENS NYHETER: Flera vägar blockerades av omkullblåsta träd • Elavbrott drabbade 200 kunder i Avesta

Nattens nyheter

Flera vägar blockerade av omkullblåsta träd – hårda vindbyar på väg in över länet. Sent på onsdagskvällen och under natten fick SOS Alarm in flera larm om vägar som var blockerade av fallna träd på olika platser i Dalarna

Larm om brandrök i industriområde. Ett larm inkom till SOS Alarm om en befarad brand på industriområdet Södra Backa i Borlänge.

Närmare 200 kunder utan el i Avesta. Upptäckten om strömavbrottet kom cirka 00.40 natten mot torsdag enligt Vattenfall.

Sport

Bröt förlusttrenden – då hyllade Galante Carlström debutantens vader (!): "Lagets tjeck". Här är veteranen Alexander Galante Carlströms hyllning till debutanten Kevin Landgren.

