NATTENS NYHETER: Förare överraskad under färd – bilen började brinna • Upptäckter vid utgrävningarna i Falun

Nattens nyheter

Bil började brinna under färd – släcktes snabbt av räddningstjänsten. Räddningstjänsten larmades till en bilbrand i Bjursås norr om Falun strax före midnatt. Det ska ha börjat ryka under motorhuven under färd.

Morgonens toppnyhet

Nya fynd vid Postenparkeringen: "Folk har ju gått igång väldigt mycket på dessa". Det är lerigt och blött på Postenparkeringen i centrala Falun där man nu genomför utgrävningar. De nedersta lagren av lera är så kompakt att vattnet inte tränger igenom. Man har hittat spår av verksamheter, främst i den del som angränsar mot Åsgatan. "Man kan se en tydlig bakgårdsmiljö. Trampade ytor, utslängt avfall", säger arkeolog Åsa Berger.

Sport

Här är Brages osannolika matchhjälte – i höstrusket: "En match för islänningar". Det blåste och hällregnade – då klev Bjarni Mark Antonsson, 23, fram med två blytunga Bragemål i den allsvenska jakten. "En match för islänningar. Det hade gärna fått vara kallare än så här", jublar mittfältaren efter 3–2 mot Frej.

Ha en trevlig dag!

